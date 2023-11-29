При въезде в Россию могут заставить подписывать «соглашение о лояльности»

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Министерство внутренних дел России предлагает обязать въезжающих в РФ иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.
В период пребывания либо проживания на территории РФ иностранцу будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти, а также дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.
Кроме того, соглашение предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в т.ч. путём распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в т.ч. представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа».
Также иностранным гражданам будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Ранее в Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он отметил, что законопроектом планируется введение запрета на усыновление детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола как медикаментозным путём, так и иными формами вмешательства.
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Кроме того, соглашение предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в т.ч. путём распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в т.ч. представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа».
Ранее в Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он отметил, что законопроектом планируется введение запрета на усыновление детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола как медикаментозным путём, так и иными формами вмешательства.
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Артем Путинцев