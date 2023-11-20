В Госдуме предложили ввести ограничения на усыновление детей иностранцами

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В Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Уточняется, что законопроект был представлен Пискаревым во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны украинских властей.
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