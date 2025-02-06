Пригожин раскрыл, кто представит РФ на «Интервидении» и какие страны будут участвовать

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Президент России Владимир Путин издал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Состязание между исполнителями состоится на международном уровне: приедут таланты из 20 стран. Основное условие – разделять наши духовные ценности и быть готовыми к взаимоуважительному и равноправному диалогу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что пока непонятно, кто будет представлять Россию, потому что нужны точные данные.
Он добавил, что конкурс должен стать «мега международным и привлекательным», однако все будет зависеть от гран-при.
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«Мы должны понять формат: кто будет принимать участие, будут ли это молодые артисты или звезды. Это очень важный элемент. Как только будет понятен формат, то сможем предположить, кто мог бы представить Россию», — сказал продюсер.
Он добавил, что конкурс должен стать «мега международным и привлекательным», однако все будет зависеть от гран-при.
«Желающих должно быть больше со всего мира, не только из России. Если будет гран-при в виде одного миллиона долларов, согласятся все. А если просто приехать и показаться по федеральному каналу, то мы получим полтора человека. Я считаю, что какой будет гран-при, такой будет и конкурс», — объяснил Пригожин.
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Анастасия Панченко