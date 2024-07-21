Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине

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Православные верующие чтят 21 июля Казанскую икону Пресвятой Богородицы. В народном календаре праздник называют днем Прокопия-жнеца. О том, какие существуют приметы в этот день и почему нельзя в торжество купаться в открытых водоемах расскажет редакция «Радио 1».
Прокопий-жнец: история праздника
В народном календаре 21 июля называли Прокопий-жнец или Прокопьев день. Название дня связано с началом жатвы. Христиане называют 21 июля днем Божией Матери «Казанской» или Летней Казанской, с которой связано красивое предание.
В 1579 году Казань была охвачена сильными пожарами. В одну из ночей девочке по имени Матрона во сне явилась Божия Матерь, которая велела ей отправиться на место пожара и разыскать там икону с образом святой. Девочка испугалась и рассказала обо всем матери.
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Женщина обратилась с просьбой разыскать на пепелище икону к священникам. После долгих поисков икона нашлась. Какого было удивление, когда люди увидели, что образ святой не тронут пожаром. Икону принесли в местную церковь. Однажды к ней прикоснулись слепые, которые в тот же час обрели зрение.
С тех пор от иконы Божией Матери «Казанская» было совершено множество чудес. Были сделаны списки с иконы, от которых также происходили чудеса.
Что можно делать 21 июля 2024
С 21 июля предки начали собирать урожай. В день Прокопия-жнеца принято было ставить первые девять снопов убранной ржи. Считается, что если заткнуть колосья ржи за пояс, то не будет болеть спина. С Прокопьева дня приступали к севу озимых культур. Это надо успеть сделать до второго августа.
Хорошей приметой считается признаться в любви в Летнюю Казанскую.
Что нельзя делать 21 июля 2024
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- Стирать в открытых водоемах или купаться в них строго запрещено в этот день. Считалось, что так можно утонуть или подцепить сильную хворь.
- Не принято начинать, согласно приметам, новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.
- Матерям стоит быть терпимее к своим детям в Летнюю Казанскую, не повышать голос на них, не ругать, не наказывать.
- 21 июля следует очень почтительно и трепетно относиться к березе. Нельзя ломать ветки, рвать листья, рубить стволы, выкидывать мусор или выливать нечистоты около дерева. Тот, кто решится на подобное поведение, будет обречен на финансовый крах.
Приметы погоды на 21 июля 2024
- Считается, какая погода в Прокопьев день, таким будет и 2 августа.
- Если пчёлы жалят, то установятся жаркие дни.
- Если воробьи дерутся в Летнюю Казанскую, то ближайшие дни будут солнечными и ясными.
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