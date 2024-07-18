Народные приметы в Афанасьев день 18 июля: что нужно делать, чтобы водились деньги

Фото: istockphoto / ibrahim eraslan
18 июля Церковь празднует обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В народе же этот день называют Афанасьев день.
Святой Афанасий (имя крещения — Авраамий), основатель Афонского монастыря. Он был наделён даром предвидения и способностью творить чудеса.
Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде и с ранних лет лишился родителей. Его приёмной матерью стала монахиня, которой он во всём подражал: в благочестии, в навыках иноческой жизни, в посте и молитвах. Позднее он принял постриг в Киминском монастыре.
Вскоре Афанасия благословили на подвиг безмолвия в уединённом месте неподалёку от монастыря. Отшельника часто посещали разные мысли, в том числе его одолевали бесы, которые внушали ему ненависть к месту, где он поселился. Афанасий решил потерпеть ещё ровно год, и по истечении этого срока его внезапно осенил яркий небесный свет, и все греховные помыслы тут же исчезли.
Афанасий получил дар умиления. К его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие увидеть святого. Согласно преданию, несколько раз Афанасию являлась сама Богородица.
Афанасий считается родоначальником монашеского общежития, поэтому к нему принято обращаться с просьбой о мире. Если между людьми возникают разногласия, ссоры или недопонимания, можно помолиться святому Афанасию Афонскому, чтобы все проблемы разрешились в союзе и согласии.
После чествования Солнца в дни Ивана Купалы и на Петров день, люди наблюдали за Луной. Этот праздник считался мужским, и старики выводили юношей на улицу для получения «мужского здоровья» и духовности.
Не стоит распространять слухи и сплетни о чужих проблемах. Согласно поверьям, всё, о чём вы будете говорить, может вернуться к вам.
Проведите этот день в кругу близких людей. Пригласите кого-то в гости или сходите к кому-то сами. Общение с семьёй и друзьями, смех и хорошее настроение помогут вам привлечь удачу и благополучие.
Чтобы привлечь в дом богатство и благополучие, в Афанасьев день люди пекли пончики, печенье и выпечку в форме месяца и луны. Затем они приглашали гостей и угощали их этими сладостями.
С давних времён в ночь на 18 июля старики выводили молодых юношей на улицу, чтобы те могли увидеть, как месяц «играет» в облаках. Считалось, что это помогает набраться сил.
В Афанасьев день люди наблюдали за природой, чтобы узнать, какой будет погода. Если месяц скрывался за облаками и менял свой цвет, это означало, что урожай будет хорошим, а осень – сухой и тёплой.
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История
Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде и с ранних лет лишился родителей. Его приёмной матерью стала монахиня, которой он во всём подражал: в благочестии, в навыках иноческой жизни, в посте и молитвах. Позднее он принял постриг в Киминском монастыре.
Вскоре Афанасия благословили на подвиг безмолвия в уединённом месте неподалёку от монастыря. Отшельника часто посещали разные мысли, в том числе его одолевали бесы, которые внушали ему ненависть к месту, где он поселился. Афанасий решил потерпеть ещё ровно год, и по истечении этого срока его внезапно осенил яркий небесный свет, и все греховные помыслы тут же исчезли.
Афанасий получил дар умиления. К его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие увидеть святого. Согласно преданию, несколько раз Афанасию являлась сама Богородица.
Афанасий считается родоначальником монашеского общежития, поэтому к нему принято обращаться с просьбой о мире. Если между людьми возникают разногласия, ссоры или недопонимания, можно помолиться святому Афанасию Афонскому, чтобы все проблемы разрешились в союзе и согласии.
Традиции на Афанасьев День
После чествования Солнца в дни Ивана Купалы и на Петров день, люди наблюдали за Луной. Этот праздник считался мужским, и старики выводили юношей на улицу для получения «мужского здоровья» и духовности.
В этот день проводили различные обряды, связанные с Луной. В растущую Луну читали заговоры для привлечения любви и денег, а в убывающую — снимали порчу. В полнолуние загадывали желание.
Верили, что Луна дарит людям силу, удачу и богатство. Также она ассоциировалась с миром мертвых и использовалась в различных магических обрядах.
Фото: istockphoto / Mathieu Van de Wille
В Афанасьев день собирали целебные растения, смотрели на месяц через обручальное кольцо, чтобы увидеть любовницу мужа, зазывали женихов, проводили обряды для привлечения любви и удачи.
Наши предки и жили по фазам Луны. Безлуние считалось неблагоприятным и опасным временем.
Что запрещается делать 18 июля
Не стоит распространять слухи и сплетни о чужих проблемах. Согласно поверьям, всё, о чём вы будете говорить, может вернуться к вам.
Будьте осторожны с острыми предметами. Если вы поранитесь в этот день, рана будет долго заживать.
Не стоит проявлять гнев, поддерживать негативные эмоции у себя или других людей. Не мстите и не разрабатывайте планы мести. Не грустите и не погружайтесь в уныние. Не вспоминайте негативные события из прошлого. Негативные мысли могут привести к неудачам и проблемам.
Фото: istockphoto / fizkes
Вечером, когда наступает закат и на небе появляется луна, лучше не работать, если только это не неотложные дела, от которых нельзя отказаться. Работа в это время может обидеть Месяц. Лучше отдохните, погуляйте, устройте скромный ужин или чаепитие.
Не стоит делиться своими планами, мечтами и желаниями с другими людьми, ведь это может помешать их реализации. Также не стоит жаловаться на свою жизнь или проблемы, так как это только усугубит ситуацию.
Что можно делать в Афанасьев День
Проведите этот день в кругу близких людей. Пригласите кого-то в гости или сходите к кому-то сами. Общение с семьёй и друзьями, смех и хорошее настроение помогут вам привлечь удачу и благополучие.
Луна в эту ночь считается меняющей цвет, мигающей, прячущейся и появляющейся. Если вы не спите вечером или ночью, воспользуйтесь этим моментом, чтобы составить планы, разработать стратегии в различных сферах жизни, подумать о реализации желаний или просто помечтать о чём-то хорошем. Считается, что в это время месяц может исполнить задуманное или желаемое.
Чтобы благотворный свет луны наполнил ваш дом своей энергией и изгнал негатив, оставьте шторы открытыми на ночь. Этот день также подходит для генеральной уборки в доме.
Чтобы привлечь в дом богатство и благополучие, в Афанасьев день люди пекли пончики, печенье и выпечку в форме месяца и луны. Затем они приглашали гостей и угощали их этими сладостями.
Фото: istockphoto / Alexander62
Проведите день как можно продуктивнее, интенсивно занимайтесь работой или домашними делами. Это поможет вам достичь успеха в вашем труде.
Если в эту ночь долго наблюдать за луной, то, возможно, в вашу жизнь придёт ещё больше счастья.
С давних времён в ночь на 18 июля старики выводили молодых юношей на улицу, чтобы те могли увидеть, как месяц «играет» в облаках. Считалось, что это помогает набраться сил.
В этот праздник можно читать заговоры, чтобы привлечь любовь и достаток, снимать порчу, очищаться (на убывающую луну) и проводить ритуалы на исполнение желаний (в полнолуние).
Приметы
В Афанасьев день люди наблюдали за природой, чтобы узнать, какой будет погода. Если месяц скрывался за облаками и менял свой цвет, это означало, что урожай будет хорошим, а осень – сухой и тёплой.
Пар, поднимающийся от земли, предвещал скорый дождь. Если листья были обращены к небу, это указывало на возможную засуху.
Вороны, летающие высоко в небе, означали хорошую погоду.
Вороны, летающие высоко в небе, означали хорошую погоду.
Фото: istockphoto / Ig0rZh
Радуга на западе говорила о скором сильном ветре. Созревшая рожь предвещала хороший улов. Если насекомые летели на огонь, это означало ухудшение погоды.
Зеленоватая луна сулила дождь, а отсутствие росы утром – дожди. Короткая лунная дорожка предвещала шторм, а полуденный месяц, лежащий рогами вниз, – жаркую погоду.
Зеленоватый свет луны и пожелтевшие облака говорили о скором дожде, а влага на листьях клёнов – о затяжных дождях. Яркое свечение луны предсказывало сухую и тёплую осень, а полнолуние ночью – паводки следующей весной.
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Мира Полтева