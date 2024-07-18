Народные приметы в Афанасьев день 18 июля: что нужно делать, чтобы водились деньги

18 июля Церковь празднует обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В народе же этот день называют Афанасьев день.

История





Традиции на Афанасьев День





В этот день проводили различные обряды, связанные с Луной. В растущую Луну читали заговоры для привлечения любви и денег, а в убывающую — снимали порчу. В полнолуние загадывали желание.





Верили, что Луна дарит людям силу, удачу и богатство. Также она ассоциировалась с миром мертвых и использовалась в различных магических обрядах.

Фото: istockphoto / Mathieu Van de Wille





В Афанасьев день собирали целебные растения, смотрели на месяц через обручальное кольцо, чтобы увидеть любовницу мужа, зазывали женихов, проводили обряды для привлечения любви и удачи.





Что запрещается делать 18 июля





Будьте осторожны с острыми предметами. Если вы поранитесь в этот день, рана будет долго заживать.





Не стоит проявлять гнев, поддерживать негативные эмоции у себя или других людей. Не мстите и не разрабатывайте планы мести. Не грустите и не погружайтесь в уныние. Не вспоминайте негативные события из прошлого. Негативные мысли могут привести к неудачам и проблемам.

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Вечером, когда наступает закат и на небе появляется луна, лучше не работать, если только это не неотложные дела, от которых нельзя отказаться. Работа в это время может обидеть Месяц. Лучше отдохните, погуляйте, устройте скромный ужин или чаепитие.





Что можно делать в Афанасьев День





Луна в эту ночь считается меняющей цвет, мигающей, прячущейся и появляющейся. Если вы не спите вечером или ночью, воспользуйтесь этим моментом, чтобы составить планы, разработать стратегии в различных сферах жизни, подумать о реализации желаний или просто помечтать о чём-то хорошем. Считается, что в это время месяц может исполнить задуманное или желаемое.





Чтобы благотворный свет луны наполнил ваш дом своей энергией и изгнал негатив, оставьте шторы открытыми на ночь. Этот день также подходит для генеральной уборки в доме.

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Проведите день как можно продуктивнее, интенсивно занимайтесь работой или домашними делами. Это поможет вам достичь успеха в вашем труде.





Если в эту ночь долго наблюдать за луной, то, возможно, в вашу жизнь придёт ещё больше счастья.





В этот праздник можно читать заговоры, чтобы привлечь любовь и достаток, снимать порчу, очищаться (на убывающую луну) и проводить ритуалы на исполнение желаний (в полнолуние).

Приметы





Пар, поднимающийся от земли, предвещал скорый дождь. Если листья были обращены к небу, это указывало на возможную засуху.



Вороны, летающие высоко в небе, означали хорошую погоду.

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Радуга на западе говорила о скором сильном ветре. Созревшая рожь предвещала хороший улов. Если насекомые летели на огонь, это означало ухудшение погоды.





Зеленоватая луна сулила дождь, а отсутствие росы утром – дожди. Короткая лунная дорожка предвещала шторм, а полуденный месяц, лежащий рогами вниз, – жаркую погоду.





Зеленоватый свет луны и пожелтевшие облака говорили о скором дожде, а влага на листьях клёнов – о затяжных дождях. Яркое свечение луны предсказывало сухую и тёплую осень, а полнолуние ночью – паводки следующей весной.