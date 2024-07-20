Авдотья Сеногнойка 20 июля: Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье

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20 июля церковь чтит память преподобных Фомы Малеина и Евфросинии Московской. В народном календаре этот день называют Авдотьей-Сеногнойкой или Фомой-Черничником.
История
Преподобная Евфросиния Московская родилась в семье князя в 1353 году. С самого детства она отличалась кротостью и благочестием. В 14 лет она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, но после его смерти посвятила себя служению Богу и приняла монашество.
Евдокия была очень благочестивой женщиной. Её мировоззрение во многом сформировалось благодаря общению с митрополитом московским Алексием и преподобным Сергием Радонежским, который был крёстным одного из пяти сыновей Евдокии и Дмитрия.
После смерти мужа Евдокия правила княжеством и стала основательницей нескольких храмов. По её указанию был построен Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле. Когда её сыновья подросли, она приняла монашеский постриг и стала Ефросиньей. Последние годы своей жизни она провела в монастыре.
Традиции
В третью декаду июля, перед началом дождей, старались убрать сено, чтобы оно не сгнило. Смотрели, поспела ли черника. Если да, то до жатвы оставались считанные дни. 20 июля заготавливали для бани дубовые веники.
Символом же этого дня является дуб. Его листья использовали для украшения домов, веников для бани и верили в их целебные свойства.
20 июля также называли Авдотьей Сеногнойкой из-за дождей, мешающих заготовке сена. По этой причине убрать сено старались до этой даты.
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Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле, заворачивали серп в полотенце и пели народные песни. Первый сжатый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Его часть оставляли в переднем углу избы до осени, а на Покров Пресвятой Богородицы угощали им домашнюю скотину.
Вечером на Авдотью гадали: бросали свой серп на пол избы. Если серп ложился на поверхность, человека ждало большое счастье.
Что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки
В старину люди старались не назначать свадьбы и не свататься 20 июля. Считалось, что это может привести к неприятностям и разочарованиям.
Если 20 июля выпадало на пятницу, то по приметам не рекомендовалось стирать. Верили, что это может привести к финансовым трудностям.
На Руси также избегали купания в открытых водоёмах 20 июля, опасаясь несчастий и травм.
В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, предаваться грусти и унынию.
Не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца. Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца. Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Фото: istockphoto / PeopleImages
Если 20 июля выпадает на пятницу, то не рекомендуется стирать, чтобы не потерять финансовое благополучие. Кроме того, не следует купаться в водоёмах, так как водяной сегодня особенно агрессивен и может навредить человеку.
Также этот день считается неблагоприятным для торговли: возможны непредвиденные проблемы, такие как кража денег, мошенничество или порча товара, что может привести к убыткам. Не стоит одалживать деньги, так как их могут не вернуть, а с должником могут возникнуть конфликты.
Кроме того, не следует завидовать чужим успехам, заниматься тяжёлой домашней работой, грустить и унывать.
Что можно делать 20 июля
В день памяти преподобной Ефросинии Московской, в народе известной как Авдотья Сеногнойка, наши предки посвящали себя труду. Преподобная Ефросиния была известна своим усердием, и к ней обращались с молитвами о здоровье близких.
Символом этого дня был дуб. Люди находили тень под его сенью, чтобы набраться сил и энергии. Они приносили с собой венки из дубовых листьев и вешали их на стены, чтобы защитить свой дом от злых духов и недобрых людей.
В народе существовало поверье: созрела черника — значит, пришло время жатвы, обычно это происходило примерно 20 июля. В это время можно было собирать ранние яблоки, вишню и огурцы.
Фото: istockphoto / zi3000
Первыми начинали сбор урожая именинники этого дня, считалось, что это принесёт изобилие в семью. Первый сноп ставили в углу дома и хранили до осени.
В этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые, по поверьям, обладали целебной силой. Также существовала примета: нужно посидеть под дубом 20 июля, чтобы набраться сил на год вперёд.
В этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые, по поверьям, обладали целебной силой. Также существовала примета: нужно посидеть под дубом 20 июля, чтобы набраться сил на год вперёд.
В старину люди старались поймать большую бабочку и ненадолго подержать её в руках. По поверьям, это могло принести здоровье.
День хорош для стрижки и ухода за собой, а также для покупок. Сделайте стрижку, чтобы избавиться от проблем. Купите что-то приятное для себя.
Приметы
Если в день Авдотьи пошёл дождь, то дождливая погода продержится ещё несколько недель. А если в этот день утром пошёл дождь, то стоит ожидать неурожая.
Также одним из признаков приближающегося дождя является поведение лошади: если она вытянет шею и принюхается, то это означает, что скоро начнётся дождь.
Если небо стало белёсым и мутным, то это тоже может быть признаком скорого дождя.
Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky
А вот если пауки начали плести новую паутину, то можно ожидать ясную и солнечную погоду.
И наоборот, если вечером громко кричат журавли, то на следующий день будет тепло и солнечно.
Кроме того, все сны, которые снятся в ночь на 20 июля, сбываются. Однако никому нельзя рассказывать о своём сне, чтобы не спугнуть удачу.
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Мира Полтева