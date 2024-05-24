Принадлежавший арестованному замминистра обороны Иванову внедорожник сняли с продажи

Фото: РИА Новости
Внедорожник Chevrolet Suburban, который ранее принадлежал замглавы Минобороны Тимуру Иванову и затем переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в прошлом году автомобиль переоформляли, но недавно он попал в аварию и был продан. Согласно информации источника, машину планировали перепродать за два с половиной миллиона рублей, однако в настоящий момент ее сняли с продажи по неизвестной причине.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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