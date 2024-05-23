Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, пожаловался в суде на заболевания, заработанные «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.
В настоящее время Кузнецов принимает участие в заседании по его делу посредством видеоконференции.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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В настоящее время Кузнецов принимает участие в заседании по его делу посредством видеоконференции.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова