Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, пожаловался в суде на заболевания, заработанные «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Об этом сообщает РИА Новости.