Принимаются заявки на конкурс «Наследие нации» с номинацией «Моя семья – мы вместе»

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В России состоится первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие Нации» с номинацией «Моя семья – мы вместе».
Целью проведения конкурса является укрепление института семьи, а также освещение истоков и традиций национальных культур, сбережение традиционных ценностей при участии семейных творческих коллективов. Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку детского и юношеского творчества, развитие профессиональных компетенций и обмен традициям различных культур. Мероприятие приобщает детей и молодежь к историческому многонациональному наследию, а также расширяет творческий кругозор у участников и педагогов.
«Наследие нации» развивает интерес к изучению культуры народов России через творчество и культурно-образовательные программы молодежи. Конкурс воспитывает культуру межнационального общения и формирует гражданское сознание в детско-молодежной среде.
Заявки на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте организаций культуранации.рф или в официальной группе «Вконтакте». Возраст участников и их количество не ограничено.
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«Наследие нации» развивает интерес к изучению культуры народов России через творчество и культурно-образовательные программы молодежи. Конкурс воспитывает культуру межнационального общения и формирует гражданское сознание в детско-молодежной среде.
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Алина Юрчак