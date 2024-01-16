Юных жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе исторических рисунков

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«Сюжетом для конкурсной работы может послужить история жизни и подвига преподобного Сергия Радонежского, история становления Троице-Сергиевой Лавры и Сергиева Посада во все времена и до наших дней», — отмечается в сообщении.
По итогам конкурса будет создан мультфильм «Преподобный учитель» о Сергии Радонежском, в который войдут образы, созданные конкурсантами.
Узнать подробности об условиях участиях в конкурсе можно на официальном сайте мероприятия заглянемвисториювместе.рф.
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