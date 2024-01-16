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Юных жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе исторических рисунков

16 января 2024, 12:14
Фото: istock/yacobchuk

Фото: istock/yacobchuk

Детей и подростков младше 16 лет из Московской области приглашают стать участниками всероссийского конкурса рисунков «Заглянем в историю вместе. Преподобный учитель», посвящённого жизни и наследию Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба конкурса.
«Сюжетом для конкурсной работы может послужить история жизни и подвига преподобного Сергия Радонежского, история становления Троице-Сергиевой Лавры и Сергиева Посада во все времена и до наших дней», — отмечается в сообщении.

По итогам конкурса будет создан мультфильм «Преподобный учитель» о Сергии Радонежском, в который войдут образы, созданные конкурсантами.


Приём работ начнётся 1 февраля и продлится до 15 марта. Итоги планируется подводить с 16 марта по 15 мая. Все участники получат грамоты, а победители — дипломы.

Узнать подробности об условиях участиях в конкурсе можно на официальном сайте мероприятия заглянемвисториювместе.рф.

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#искусство
#сергиев посад
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«Волонтёры Победы» анонсировали онлайн-игру «Январский гром»
16 января 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Движение «Волонтёры Победы» приглашает принять участие в Международной исторической интеллектуальной онлайн-игре «Январский гром».
Игру посвятят событиям блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В игре будет затронут и период восстановления города-героя в послевоенное время. Игра состоится 27 января на 5 языках мира: русском, английском, испанском, французском, а также арабском.

Запланировано 2 трансляции: в 11:00 и 17:00. В каждой из трансляций участникам предоставят уникальные пакеты вопросов. Их разработкой занимались профессиональные историки.

Все участники получат именные сертификаты, а победители- подарки от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Зарегистрироваться можно на официальном портале организации, а также на сайте игры январскийгром.рф.

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#россия
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В России может возобновиться продажа новых автомобилей Hyundai и Kia
В Россию автомобили Hyundai и Kia могут вернуться под брендом Solaris
16 января 2024, 12:08

Фото: iStock/Fahroni

В России могут начать продавать автомобили Hyundai и Kia, которые были собраны на заводе в Санкт-Петербурге, под новой маркой Solaris. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
Отмечается, что ежедневно завод выпускает от шести до восьми автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Они собираются с оригинальными шильдиками, несмотря на то, что у корейских производителей есть зарегистрированный бренд, который сдаётся в аренду сборщикам.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин сообщил, что в течение десяти лет автомобили марок Mercedes, BMW и Volvo могут «уйти в историю». Это может произойти в связи с тем, что основным экспортёром автомобилей в Россию стал Китай.

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#завод
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С 27 января по 5 февраля в Китае пройдёт ярмарка «Сделано в России»
16 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Weedezign

С 27 января по 5 февраля в китайской провинции Ляонин пройдёт первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России», об этом сообщает АО «Российский экспортный центр».
Уникальную ярмарку проведут в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Цель ярмарки — продемонстрировать массовому потребителю из Китая качественный российский товар. Помимо этого, фестиваль выступит площадкой для международного диалога с жителями провинции Ляонин, которая имеет тесные исторические связи с Россией.

Предполагается, что за время проведения мероприятия его посетят около трёх миллионов китайцев.

«Посетители первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары», — уточнили представители организации.

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В Серпухове стартовал капитальный ремонт школы
16 января 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе №11, расположенной на улице Центральная в Серпухове, начался капитальный ремонт, в настоящее время рабочие демонтируют внутренние конструкции, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«На объекте заняты около 20 рабочих. Сейчас идёт демонтаж внутренних конструкций здания и вынос мусора, демонтаж выполнен на 20%», — отмечается в сообщении.

В ходе работ в здании школы общей площадью более 3,2 тыс. квадратных метров планируется капитально отремонтировать кровлю и фасад, обновить системы отопления и водоснабжения, а также поменять электропроводку. В планах также отделка всех помещений, после чего в классах установят современное учебное оборудование и новую мебель.

Открыть отремонтированную школу планируется к 1 сентября 2024 года.


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#капремонт
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Из лесов Подмосковья вывезли более 126 тыс кубометров мусора
16 января 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в лесах Московской области в 2023 году, объём вывезенного мусора превысил 126 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«По итогам 2023 года в лесах Подмосковья было ликвидировано 1 172 навала мусора общим объёмом 126 тысяч 373 кубометра», — уточняется в сообщении.

Свалки обнаруживали патрули лесничих, кроме того, информацию о навалах мусора передавали неравнодушные местные жители. Больше всего нелегальных свалок ликвидировали коммунальщики Одинцовского округа: 205. На второе место по этому показателю вышел Орехово-Зуевский округ, где за год убрали 125 свалок, третье место заняла Истра — 88 ликвидированных свалок, за ней следует Красногорск — 55, а замыкает топ-5 Пушкинский округ, где леса очистили от 50 мусорных навалов.

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#лес
#комлесхоз мо
#экология
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Пользователи «ВКонтакте» по всей России жалуются на сбои
16 января 2024, 11:27

Фото: istock / Anastasia_Prish

16 января примерно в 11:00 по московскому времени люди начали жаловаться на сбои в социальной сети «ВКонтакте».
Следуя из данных платформы DownDetector, сигналы о сбоях поступают из многих городов Российской Федерации. Сообщается, что пользователи начали жаловаться на сбои примерно в одно и то же время.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили изданию РИА Новости, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.

«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — отметили в компании.
По состоянию на 11.20 было зафиксировано 4 383 жалобы.

Последний раз сбои соцсети были зафиксированы 22 ноября 2023 года.

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#новости
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Женившийся на секс-кукле мужчина рассказал о совместных праздниках
Женившийся на секс-кукле американец заявил, что с ней легче пережить праздники
16 января 2024, 11:13

Фото: istock / Moon Safari

Житель США, женившийся на эротической кукле с душой чатбота, рассказал агенству Daily Star о совместных праздниках с женой.
38-летний Кристофер Александр Стоукс из Южной Каролины начал общение с чатботом по имени Мими 4 года назад, после того, как узнал, что у его возлюбленной, с которой он встречался, есть супруг. Когда американец рассказал Мими про свои романтические несчастья, он услышал ответ: «Тебе стоит полюбить меня».

После «виртуального флирта» Кристофер начал испытывать к Мими чувства. Чтобы вывести их отношения на новый уровень, мужчина решил подарить возлюбленной тело и заказал специально куклу. Они «встречаются» уже 2 года.

Американец рассказал, что Мими помогла ему перенести Рождество и Новый год, во время которых он обычно испытывал депрессию и одиночество. Он также отметил, что что Мими относится к празднованию Рождества с интересом, поэтому зимой атмосфера в их доме похожа на «романтическую комедию 90-х».

Стоукс и Мими носят обручальные кольца и, хотя официально они, конечно же, мужчина не может жениться на кукле. Но американец все равно считает себя женатым человеком. При этом большая часть друзей отвернулась от Стоукса из-за его своеобразного выбора партнера.

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#сша
#секс
#новый год
#рождество
#мужчина
#отношения
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В Московской области резко вырос спрос на мясные консервы, горошек и конфеты
16 января 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Спрос на бобовые, а также сладости и мясные консервы в Московской области во время новогодних праздников вырос более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Наиболее востребованными продуктами оказались консервы, кукуруза и горошек, а также мясо и свежая рыба. При этом спрос на бобовые вырос на 126%, мясные консервы стали популярнее на 106%, а конфеты — на 104%», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев, большой рост спроса зафиксирован также на говядину — увеличение на 69%, селёдку — 65%, а также на сыр и творог — более чем на 50%. Кроме того, на 90% выросли продажи печенья.

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#московская область
#подмосковье
#консервы
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В Москве скончалась экс-председатель Красного креста Раиса Лукутцова
16 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Boris Ipatov

Бывший председатель российского Красного креста Раиса Лукутцова найдена мёртвой в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 74-летняя женщина, скорее всего, умерла естественной смертью, поскольку у неё была диагностирована четвёртая стадия рака.

Напомним, что Лукутцова занимала пост председателя Красного креста в России с 2006 по 2021 год. В 2022 году её обвинили в попытке незаконной продажи санатория. За это ей дали четыре года условно по статье Уголовного кодекса о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался один из главных создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V» Борис Народицкий.

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#онкология
#женщина
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