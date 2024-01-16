Студент Раменского колледжа завоевал путёвку в финал парикмахерского конкурса

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Участникам было предложено выбрать цвет и, используя его, создать образ, который продемонстрировал бы талант, мастерство и индивидуальность претендента. Глеб Чумаков выбрал красный цвет и показал, что достоин финала», — говорится в сообщении.
Финал конкурса парикмахеров-колористов состоится в феврале в Санкт-Петербурге.
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