Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обнародовала первое фото после своей операции

Фото: Официальный сайт королевской семьи Великобритании
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поблагодарила общественность за поддержку в своем первом публичном сообщении после перенесенной в январе операции на брюшной полости, опубликовав свою фотографию с тремя детьми.
«Спасибо вам за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», — написала Кейт в сообщении в социальной сети X.На фотографии, сделанной ее мужем, наследником престола принцем Уильямом, 42-летняя Кейт улыбается и хорошо выглядит в окружении принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.
Напомним, что принцесса Уэльская провела две недели в больнице в январе после операции по поводу неракового, но неопределенного заболевания. С тех пор ее не видели на публике, и в Кенсингтонском дворце (официальной резиденции Уильяма и Кейт) заявили, что она вряд ли вернется к официальным обязанностям до Пасхи, которая приходится на конец марта
Члены королевской семьи Великобритании обычно не раскрывают подробности болезней, считая все медицинские вопросы частными. Но долгое отсутствие принцессы вызвало слухи о ее здоровье.
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