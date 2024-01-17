Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
42-летней принцессе Уэльской Кейт Миддлтон провели операцию брюшной полости. Она будет восстанавливаться до конца марта.
Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.
Во дворце отметили, что принцесса понимает интерес, который вызовет её операция, но надеется, что общественность поймет «её желание сохранить больше нормальности для своих детей».
Данные о восстановлении принцессы будут публиковать только тогда, когда будет появляться важная информация. Кейт Миддлтон вернётся к своим обязанностям в конце марта. Сообщается, что принц Уэльский Уильям отменил несколько мероприятий, чтобы провести больше времени с женой и детьми.
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«Её Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ее Высочество будет находиться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой», — сказано в сообщении, которое опубликовали в X.
Данные о восстановлении принцессы будут публиковать только тогда, когда будет появляться важная информация. Кейт Миддлтон вернётся к своим обязанностям в конце марта. Сообщается, что принц Уэльский Уильям отменил несколько мероприятий, чтобы провести больше времени с женой и детьми.
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