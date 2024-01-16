Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение

Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Об этом певица написала на странице в своей официальной группе «ВКонтакте».