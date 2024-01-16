Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала. В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть.
Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.
Среди воспитанников Тутберидзе: олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.
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Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.
«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.Читайте также:
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