Певец Дима Билан посетил Донбасс

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Заслуженный артист России Дима Билан 15 января посетил детское отделение Республиканского травматологического центра ДНР.
Об этом пишет портал «ZOV ДНР». В больнице артист подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке купил необходимые кондиционеры. Дима Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, нуждающимися в протезировании. При финансовой помощи артиста им установят протезы и организуют реабилитацию.
Также Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а из другого приюта взял кота и назвал его Шахтером.
Ранее сообщалось, что актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.
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Также Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а из другого приюта взял кота и назвал его Шахтером.
«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.
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Мария Фирсова