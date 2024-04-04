Экс-сотрудника омского предприятия ОПК приговорили к 12 годам колонии за госизмену

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Омский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника омского предприятия оборонно-промышленного комплекса за госизмену и шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина был задержан в июне прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
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