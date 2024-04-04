Суд арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию

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Фигуранту дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию предъявили обвинение, передает РИА Новости.
Сообщается, что злоумышленник арестован на два месяца. По данным источника, у мужчины есть несколько гражданств.
Напомним, 2 апреля сотрудники ФСБ пресекли канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб.
Канал контрабандного ввоза пролегал с Украины через страны Европейского союза. Объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом.
Ранее сообщалось, что в арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 2 апреля сотрудники ФСБ пресекли канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб.
Ранее сообщалось, что в арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова