Приставы из Коркино передали в зону СВО конфискованные у пьяных водителей машины

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Судебные приставы из города Коркино в Челябинской области передали министерству обороны РФ для последующей отправки в зону спецоперации три легковых автомобиля. Они были конфискованы у водителей, повторно уличённых в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП РФ, в списке автомобилей, переданных оборонному ведомству, одна иномарка и две отечественных машины: Opel Astra, ВАЗ 21093 и ВАЗ 21112. Иностранный автомобиль принадлежал 38-летней женщине, которую дважды поймали за рулём в нетрезвом виде. Кроме этого, она выплачивала штраф 30 тысяч рублей за вождение без прав.
Владелец ВАЗ 21093, 35-летний мужчина, в первый раз попался на вождении в нетрезвом виде всего через девять дней после покупки автомобиля. Он даже ещё не успел его зарегистрировать, на руках был только договор купли-продажи. После первого административного протокола повторная пьяная езда была оценена уже по уголовной статье.
Хозяину 21112 34 года. Он допустил правонарушение в виде управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения два раза за два года.
В отношении каждого из нарушителей были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК за пьяную езду, автомобили по закону конфискованы в доход государства. Кроме того, суд назначил нарушителям обязательные работы от 220 до 260 часов.
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Владелец ВАЗ 21093, 35-летний мужчина, в первый раз попался на вождении в нетрезвом виде всего через девять дней после покупки автомобиля. Он даже ещё не успел его зарегистрировать, на руках был только договор купли-продажи. После первого административного протокола повторная пьяная езда была оценена уже по уголовной статье.
Хозяину 21112 34 года. Он допустил правонарушение в виде управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения два раза за два года.
В отношении каждого из нарушителей были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК за пьяную езду, автомобили по закону конфискованы в доход государства. Кроме того, суд назначил нарушителям обязательные работы от 220 до 260 часов.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов