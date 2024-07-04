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Приставы из Коркино передали в зону СВО конфискованные у пьяных водителей машины

04 июля 2024, 12:15
Фото: istockphoto/perfectlab

Фото: istockphoto/perfectlab

Судебные приставы из города Коркино в Челябинской области передали министерству обороны РФ для последующей отправки в зону спецоперации три легковых автомобиля. Они были конфискованы у водителей, повторно уличённых в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП РФ, в списке автомобилей, переданных оборонному ведомству, одна иномарка и две отечественных машины: Opel Astra, ВАЗ 21093 и ВАЗ 21112. Иностранный автомобиль принадлежал 38-летней женщине, которую дважды поймали за рулём в нетрезвом виде. Кроме этого, она выплачивала штраф 30 тысяч рублей за вождение без прав.

Владелец ВАЗ 21093, 35-летний мужчина, в первый раз попался на вождении в нетрезвом виде всего через девять дней после покупки автомобиля. Он даже ещё не успел его зарегистрировать, на руках был только договор купли-продажи. После первого административного протокола повторная пьяная езда была оценена уже по уголовной статье.



Хозяину 21112 34 года. Он допустил правонарушение в виде управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения два раза за два года.

В отношении каждого из нарушителей были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК за пьяную езду, автомобили по закону конфискованы в доход государства. Кроме того, суд назначил нарушителям обязательные работы от 220 до 260 часов.

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* Признан иноагентом в РФ
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В волоколамском селе Ярополец установили кресты на купола Казанского храма
04 июля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Кресты установили на купола Казанского собора в усадьбе Чернышёвых в селе Ярополец Волоколамского городского округа, перед установкой был проведён чин освящения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин освящения возглавили митрополит Волоколамский Антоний и архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. К торжественному мероприятию присоединились благотворитель храма, представители компании «СК-Реставратор», жители и гости села, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.
Митрополит Фома поздравил всех собравшихся с радостным событием, а врио главы округа Наталья Козлова вручила ему благодарственное письмо за взаимодействие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Казанский храм был возведён в усадьбе Чернышёвых в конце XVIII века. В настоящее время в храме продолжаются реставрационные работы.

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#церковь
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Бойцу СВО командиры предложили купить себе медаль на WB
04 июля 2024, 13:12

Фото: IStock/ fortton

Боец СВО рассказал о предложении командования купить себе медаль на WB.
Военнослужащий рассказал, что проходил службу в батальоне «Алга». По его словам, им не выдали медали за участие в специальной военной операции. Вместо этого им предложили приобрести награду за свои деньги — 550 рублей.

После этого военнослужащий должен был получить удостоверение участника спецоперации и медаль.

«Он также выразил недовольство по поводу работы фонда «Защитники Отечества», утверждая, что его запрос на льготы был отклонен. Гареев хотел получить льготу на услуги ЖКХ, но столкнулся с отказом. В фонде ему сказали о двух льготах: скидках на обслуживание газа и капитальный ремонт домов», — сообщили в издании 116.RU.

Ранее военнослужащий из Приамурья подал в суд на юриста за «фронтовые» выплаты. Он обратился к специалисту с целью восстановления документов и получения страховых выплат, но в итоге получил лишь консультацию. Поэтому он решил подать иск в суд.

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#суд
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#маркетплейс
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Кровь на снегу и отрубленные головы: как пенсионерка из Подмосковья стала жертвой мага-афериста
В Подмосковье судят потомственного мага, запугавшего пенсионерку: подробности дела
04 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto/LaVonna Moore

Пенсионерка из Подмосковья стала жертвой «потомственного мага» из Краснодарского края, который убедил ее в том, что на нее наведена порча и ей грозит опасность. О том, чего лишилась пожилая женщина из-за запугивания колдуна и как он убедил ее в угрозе смерти расскажет редакция «Радио 1».

Пенсионерка из Наро-Фоминска стала жертвой мага-афериста


Жительница Наро-Фоминска испытывала сложности со здоровьем, не могла самостоятельно передвигаться после двух перенесенных операций. Пенсионерка разуверилась в том, что ей смогут помочь врачи и обратилась к «магу», контакты которого наша в Интернете. Мужчина назвался потомственным магом Николаем Григорьевичем. Пенсионерке от тут же пообещал решить проблемы со здоровьем и заявил, что все дело в порче, которую срочно нужно снимать.

Так, с 2022 года «маг» стал приезжать к пенсионерке практически ежедневно.

Он настаивал на том, что опаивает ее магической водой, которая поможет снять магическое воздействие. Позже женщина расскажет, что после напитков Николая у нее начинались галлюцинации, повышалась тревожность.


Мошенники пытаются выманивать деньги у родственников Анастасии Заворотнюк
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Наряду с этим пенсионерка начала находить у себя на участке отрубленные головы птиц, фигурки чертей, следы крови.

«Маг» объяснял происхождение странных находок во дворе женщины происками чертов, которые «проголодались» и теперь от них нужно откупаться.

Злоумышленник даже устроил для женщины костюмированный спектакль. Однажды «маг» попросил пенсионерку выйти ночью на улицу, когда женщина оказалась во дворе, из сугроба выскочил «кто-то маленький». Николай объяснил, что его «подопечная» видела черта, каких еще много обитает в ее домовладении. Он также настаивал на том, что женщине и членам ее семьи грозит неминуемая гибель, если не снять колдовство.

Пожилая женщина отдала «магу» почти 4 млн рублей


За магическую «помощь» пенсионерка отдала Николаю 3,8 млн рублей за полгода. Когда деньги закончились, колдун предложил женщине оформить кредит, но она отказалась.

Пенсионерка начала догадываться о том, что ее обманывали и обратилась в полицию.

Кем оказался «маг» из Краснодарского края


39-летний Николай Федоренко, оказывающий пенсионерке «магическую помощь», ранее уже был судим. Кроме того, в его телефоне правоохранители обнаружили переписку, которая свидетельствует о его связи с наркобизнесом.

В настоящее время «маг» и его сообщники, которые запугивали женщину, находятся под следствием.

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Быстро и вкусно: Рецепт пиццы с курицей и грибами в домашних условиях
04 июля 2024, 12:36

Фото: istock/Waqar Hussain

Пицца — любимое многими блюдо, которое спасает в любой непредвиденной ситуации. Но когда хочется чего-то мучного, необязательно идти в ресторан. Можно приготовить дома из знакомых ингредиентов. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить пиццу с курицей и грибами в домашних условиях.

Ингредиенты для теста

Мука — 250–280 г.
Быстродействующие дрожжи — 8–10 г.
Соль — 3/4 ч. ложки
Сахар — 1 ч. ложка
Вода — 160 мл.
Оливковое масло

Ингредиенты для начинки

Куриное филе — 200 г.
Лук — 1 шт.
Шампиньоны — 100 г.
Растительное масло — 2 ст. ложки
Молоко — 150 мл.
Мука — 1 ст. ложка
Сыр — 100 г.
Соль, перец

Фото: istock/bohemia8

Пошаговый рецепт

  1. Соединить половину муки с дрожжами, солью и сахаром, добавить в смесь масло и теплую воду, перемешать и добавить оставшуюся муку.
  2. Перемешать — должно получиться мягкое эластичное тесто, которое нужно положить в чашку, накрыть и оставить на 10-15 минут.
  3. Нарезать курицу, лук и грибы. Обжарить их на разогретой сковороде.
  4. Добавить в эту же сковороду молоко, муку с солью и перцем. Мешать 3-5 минут до загустения. Далее снять с огня и остудить.
  5. Из теста раскатать тонкий пласт, положить его на противень и сверху выложить начинку. Посыпать тёртым сыром.
  6. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

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В РФ снижение числа женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года
Голикова: число женщин, способных рожать будет снижаться ещё 22 года
04 июля 2024, 12:20

Фото: сайт Кремля

По прошлогодним подсчетам Минтруда, в России за шесть лет коэффициент рождаемости первых детей снизился на 19,9%, вторых детей — на 31%.
«В России в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года, будет продолжаться снижение числа женщин репродуктивного возраста», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия».

Она объяснила это тем, что сегодня молодые люди в первую очередь стремятся к самореализации в профессии и достижению финансовой независимости, и только потом задумываются о создании семьи.

Ранее Татьяна Голикова уже поднимала вопрос о снижении числа женщин репродуктивного возраста. По её словам, эта тенденция будет сохраняться, хотя после 2028 года возрастная группа 20–29 лет начнёт увеличиваться.

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#рождаемость
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На территории Подмосковья за неделю выявили более 700 вандальных надписей
04 июля 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 700 вандальных надписей граффити выявили на фасадах многоквартирных домов в Московской области за минувшую неделю при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» и мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Из более чем 700 выявленных за неделю вандальных рисунков и посторонних объявлений в объективы камер «Безопасного региона» попало 562, а 169 зафиксировали в ходе патрулирования мобильные комплексы с искусственным интеллектом», — уточняется в сообщении.
Работа о очистке стен от вандальных надписей и рисунков уже началась: граффити или смоют, или закрасят.

В министерстве напомнили, что нанесение нелегальных граффити квалифицируется Уголовным кодексом РФ как вандализм, виновным в этом преступлении грозят крупные штрафы и даже до трёх лет лишения свободы.

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#минчистоты
#граффити
#московская область
#подмосковье
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«Лежу на диване и пью пиво»: Психолог раскрыла, как быть, если мужчина зарабатывает меньше
Психолог Смолярчук: страшно, если муж после работы ложится на диван и пьет пиво
04 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/ImageegamI

Размер зарплаты и платежеспособность всегда были одним из важных критериев мужского успеха. По традиции, мужчины в паре занимают позицию «добытчика». Но в некоторых случаях женщина зарабатывает наравне с мужчиной или даже больше, что приводит к частым конфликтам внутри семьи и даже к разрыву отношений.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для современных пар нет проблемы в том, что кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше.

«В такой истории женщина очень быстро подтягивает мужчину либо в свой бизнес, либо она дает ему проверенные схемы, где он, даже находясь в своей стезе, сможет продвигаться. Она даст ему стартап и подскажет, как это делать», — сказала эксперт.

По словам психоаналитика, не каждый человек умеет себя продвигать и быть успешным даже при наличии востребованности в своей профессии. А партнер, находящийся рядом, может научить этому навыку.

«Профессора, у которых я училась, до сих пор ходят в стоптанных ботинках, потому что они не умеют продавать свое амплуа. А другой самозванец сумеет рассказать про успешный успех и стать миллионером. Умению себя позиционировать и продавать можно научить своего близкого человека. На то она и семья, чтобы один подтягивал другого. Страшно, когда муж говорит: «Я не хочу продвигаться, меня устраивает мой минимум, зато после работы я не так дергаюсь круглые сутки, а лежу на диване и пью пиво». Тогда зачем они встретились? Это не семья», — объяснила специалист.

Она добавила, что женщина, зарабатывающая больше, не должна упрекать своего мужчину, потому что это может подвергнуть его эго большому унижению.

Ирина Смолярчук отметила, что перед тем, как люди решают заключить брак, они должны обговорить все детали, включая семейный бюджет, потому что это основа взаимоотношений.

«Я за то, чтобы люди имели пробные и гостевые браки. Они должны пожить и понять, насколько им вместе хорошо не только в постели, как это обычно бывает, а еще и во время распределения расходов, насколько расходы и общие ценности совместимы. Для кого-то ценность — поехать в дубайскую страну и заплатить огромные миллионы, а для другого купить на эти миллионы домик в деревне», — заключила специалист.

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Детсад-долгострой в Лобне сдадут в эксплуатацию до конца года
04 июля 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, который инвестор начал строить на улице Борисова в Лобне около десяти лет назад, достраивают на бюджетные средства, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании обустраивают вентилируемый фасад, устанавливают вентиляцию и сантехнику. Ведётся также укладка плитки на полы и стены, прилегающую территории благоустраивают», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что начатое около десятилетия назад строительство детсада остановилось в 2017 году, возобновить возведение объекта удалось только в конце февраля 2024 года, после того как этот детский сад включили в госпрограмму. За время простоя многие элементы постройки пришли в негодность, поэтому строителям пришлось снести всё, кроме железобетонного каркаса.

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#долгострой
#детсад
#министерство строительного комплекса мо
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Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
04 июля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/OlFedv

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову. Причиной стало заметно возросшее в последнее время количество побегов из мест заключения.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. Решение о вынесении представления было принято по итогам проведённой проверки осуществления ФСИН ведомственного контроля за деятельностью исправительных учреждений. В результате были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их поведения.

С целью устранения выявленных недостатков и нарушений, а также способствовавших им причин и условий, директору ФСИН было вынесено представление. О состоянии законности в этой сфере проинформирован министр юстиции РФ.

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