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ФССП изъяла у Ходорковского* 117 объектов имущества

INTERFAX.RU: у Ходорковского изъяли имущество, счета и уставной капитал
28 июня 2024, 16:42
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП взыскала 117 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда. Об этом сообщает INTERFAX.RU.


Из указанного имущества 35 объектов является недвижимым и 85 движимым, 100% капитала его компании, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей.

Общая сумма задолженности Ходорковского* и Лебедева по солидарной ответственности составляет 17,3 млрд рублей в пользу РФ. Ранее в отношении бизнесменов возбудила иск ФНС по делу о мошенничестве и неуплате налогов.

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*признан в РФ иноагентом
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В подмосковных МФЦ появятся услуги Сбера для бизнеса
28 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Соглашение о сотрудничестве подписали МФЦ Московской области и «Среднерусский банк» Сбера, теперь в подмосковных офисах «Мои документы» предприниматели смогут открыть банковский счёт и подать заявку на эквайринг — подключение безналичной оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. Например, в наших офисах можно не просто зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Помимо расширения перечня услуг МФЦ, стороны также договорились обмениваться опытом работы с заявителями и развивать клиентоцентричный подход.

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Польша может арестовать платежи в адрес Газпрома
Reuters: в Польше счета Газпрома находятся под угрозой ареста
28 июня 2024, 10:38

Фото: IStock/MikeMareen

Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По информации издательства, Orlen пошла на такие меры с целью компенсировать убытки, которые Польша понесла в связи с прекращением поставок российского газа в страну в 2022 году.

Крупнейшим импортером российского газа из перечисленных стран является Венгрия. Польша направила иск в отношении ее энергетической компании MVM CEEnergy на $350 млн для обеспечения «долга» Газпрома.

В MVM CEEnergy заявили, что арест платежей ее компании поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

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Компания из Подмосковья стала лидером в производстве спортивного оборудования
27 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания стала лучшим производителем спортивного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» получила Национальную премию «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования».

«Наличие качественных, безопасных и сертифицированных спортивных площадок в каждом дворе, парке и сквере — лучший мотиватор для занятий спортом. На сегодняшний день в Москве и области установлено более 6 тысяч площадок „КЕНГУРУ.ПРО“. Наше оборудование можно найти в более чем 60 странах мира. Мы можем дать старт насыщению наших регионов качественным спортивным оборудованием. Если и другие крупные производители будут стремиться к этому, то вместе мы сможем осуществить рывок в спортивное будущее», — отметил гендиректор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Компания открыла уже завод по производству спортивных площадок для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольных и боксёрских стоек, а также теннисных столов.

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#производители
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Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму
27 июня 2024, 16:29

Фото: Istockphoto / fpphotobank

37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.
«37% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причём молодые люди и девушки в равной степени. 33% студентов намереваются строить карьеру в найме. В основном на это ориентированы юноши – 36% против 30% среди девушек. Ещё 30% опрошенных затруднились с ответом», – говорится в исследовании, с которым ознакомилось RT.
По данным аналитиков, каждый 10-й студент утверждает, что у него есть опыт ведения собственного бизнеса. При этом, как правило, речь идёт о заработке своими силами без правового оформления статуса предпринимателя.

В опросе в общей сложности приняли участие 1 тыс. респондентов.

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#опрос
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В Электроуглях достроили склад под сырьё для лакокрасочных аэрозолей
27 июня 2024, 13:11

Фото: Istockphoto / fpphotobank

Строительство склада для хранения порядка 120 тысяч тонн сырья для производства лакокрасочный аэрозолей завершилось в городе Электроугли Богородского городского округа, сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь склада составляет около 336 квадратных метров, там расположено 13 подземных резервуаров для сырья, которое используют при производстве аэрозольных лаков и красок. Всего здесь можно будет хранить 119,4 тыс. тонн сырья», — говорится в сообщении.
При проверке объекта инспекторы областного Главгосстройнадзора уделили особое внимание организации пожарной безопасности. Все системы оповещения работают исправно, гидранты установлены.

Теперь застройщик может начать оформлять разрешение на ввод склада в эксплуатацию.

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Взялись за «бесплатные» кредиты: Раскрыто, что будет с любимых банковским сервисом
Солдатенкова: покупатели ничего не потеряют от регулирования рынка рассрочки
27 июня 2024, 06:20

Фото: istock / Thx4Stock

Контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. Проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого доход, а покупатели — выиграют. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Солдатенкова напомнила, что до этого покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Так как этот показатель в настоящее время имеет ценность для банковского андеррайтинга, регулятор принял решение избавиться от недоработки.

«Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика», — отметила эксперт.
Покупателям эти меры пойдут на пользу — не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, которые предоставляют услуги рассрочки, потеряют из-за снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, подытожила аналитик.

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В Подмосковье прошел бизнес-форум «Московская область ― Андижанская область»
26 июня 2024, 17:28

Фото: Антон Чернов

На форуме «Московская область ― Андижанская область» обсудили масштабное сотрудничество в экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В мероприятии участвовали руководители регионов — губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, а также представители бизнеса обеих областей.

«Мы очень рады видеть наших друзей из Узбекистана! Я хочу поблагодарить подмосковных предпринимателей за их заинтересованность в реализации наших экономических проектов. В мае наши президенты дали толчок для сотрудничества, и теперь каждый регион России и Узбекистана активно участвует в создании новых предприятий. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку узбекским предпринимателям, если они придут в Подмосковье. Мы предоставим им льготную землю и необходимую документацию для строительства и запуска предприятий», – отметил Андрей Воробьёв.

На форуме было представлено около 30 компаний из Московской области. Среди них были производители медицинского оборудования, трансформаторов, вентиляционных систем, текстиля и полимеров. Также на мероприятии присутствовали 10 компаний из города Андижан. Некоторые из них подмосковная делегация посетила во время недавнего визита в Узбекистан.

«Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, Шавката Миромоновича Мирзиёева и Владимира Владимировича Путина за создание условий для развития отношений между регионами. В Андижанской области удалось создать благоприятный климат для производства промышленной продукции, которая активно идет на экспорт. С Подмосковьем подписан меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Шухратбек Абдурахманов.

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Исследования показали отношение молодежи к накоплениям
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»: 87% молодых россиян откладывают денежные средства
26 июня 2024, 16:41

Фото: IStock/Jinda Noipho

Большинство российской молодежи (87%) откладывает средства. Это следует из результатов опроса, проведенного организацией НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ». Исследование в фонде приурочили ко Дню молодежи.
Участниками опроса стали 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране.
«В основном, молодые люди откладывают небольшими суммами: половина опрошенных (51%) призналась, что ей комфортно откладывать по 500 рублей в месяц. При этом 18% респондентов отметили, что откладывают ежемесячно от 1 до 2 тыс. рублей, каждый седьмой назвал сумму — от 2 до 5 тыс. рублей, а каждый восьмой — более 5 тыс. рублей», — сообщает фонд.

Молодежь также спросили, в какой финансовый инструмент они вложили бы свои сбережения. Более половины предпочли банковские вклады, почти четверть — драгоценные металлы и всего около 10% инвестировали бы в иностранную валюту. При этом около 3% респондентов попробовало бы открыть свой стартап.

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Для подмосковных бизнесменов проведут тренинг по продвижению телеграм-канала
26 июня 2024, 14:52

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Бесплатный очный тренинг на тему «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» проведут для предпринимателей Московской области 4 июля, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На тренинге участникам расскажут, что такое цепляющий заголовок, и объяснят, как его использовать, а также каким правилам надо следовать при написании поста в телеграм-канале. Кроме того, предприниматели узнают, почему подписчики отписываются и как подавать рекламные материалы, чтобы число подписчиков росло», — говорится в сообщении.
В ходе тренинга также будет поднята тема СМИ, а именно, в какие средства массовой информации стоит стремиться конкретному предпринимателю, а также какие темы сегодня более актуальны.
Тренинг проведёт эксперт по личному бренду Ильяна Левина.

Мероприятие будет проходить с 11 утра до 15:00 в столичном коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» по адресу: 2-й Донской проезд, дом №9, строение 3. Предварительная запись обязательна, она отрыта до девяти утра 4 июля.

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