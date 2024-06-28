ФССП изъяла у Ходорковского* 117 объектов имущества

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ФССП взыскала 117 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда. Об этом сообщает INTERFAX.RU.
Из указанного имущества 35 объектов является недвижимым и 85 движимым, 100% капитала его компании, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей.
Общая сумма задолженности Ходорковского* и Лебедева по солидарной ответственности составляет 17,3 млрд рублей в пользу РФ. Ранее в отношении бизнесменов возбудила иск ФНС по делу о мошенничестве и неуплате налогов.
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*признан в РФ иноагентом
Олег Дикий