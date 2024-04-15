ФССП потребовала передать часть отеля For Seasons у Кремля государству

Фото: iStock/Michał Chodyra
Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, сообщает РБК.
Временные меры также затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.
Ограничения связаны с решением от 19 марта. Истцом выступил руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он ходатайствовал о передаче государству движимого и недвижимого имущества партнера банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.
Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего российского производителя АО «Макфа».
Читайте также:
ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий
Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
Ограничения связаны с решением от 19 марта. Истцом выступил руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он ходатайствовал о передаче государству движимого и недвижимого имущества партнера банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.
Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего российского производителя АО «Макфа».
Читайте также:
ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий
Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
Александр Климов