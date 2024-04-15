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ФССП потребовала передать часть отеля For Seasons у Кремля государству

15 апреля 2024, 02:23
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, сообщает РБК.
Временные меры также затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.

Ограничения связаны с решением от 19 марта. Истцом выступил руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он ходатайствовал о передаче государству движимого и недвижимого имущества партнера банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.



Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего российского производителя АО «Макфа».

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ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий
«Ведомости»: ЛПДР планирует объединиться с Партией дела
15 апреля 2024, 01:56

Фото: iStock/blinow61

После президентских выборов Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) начала переговоры о возможном объединении с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила газета «Ведомости» на основании информации источники.
По данным издания, проект поддержан руководством ЛДПР, и встреча по объединению с Партией дела может состояться в начале мая. Другой источник рассказал изданию, что на прошлой неделе лидер партии Леонид Слуцкий и его советник Мария Воропаева, не раскрывая названия, сообщили членам партии, что начались переговоры о слиянии ЛДПР с одной из партий. Позже партийцы узнали, что речь идет о Партии дела.

Другой собеседник, близкий к руководству ЛДПР, сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». По словам источника в Партии дела, рассматриваются различные варианты продолжения деятельности, поскольку Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о прекращении работы. По словам чиновников, возможно слияние с другими политическими партиями.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин рассказал изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с различными партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета Либерально-демократической партии и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что никогда не слышал о такой партии. Он заключил, что это была инициатива Слуцкого и что переговоры еще продолжаются, поскольку широко вопрос о слиянии не обсуждался.

В июне прошлого года сообщалось, что Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами, а в 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Прилепин тогда заявил, что целью объединения является усиление влияния левых партий.

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Для детей из Белгорода «Синергия Добра» проведет экскурсионную программу по Москве
14 апреля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/yulenochekk

Проект «Синергия Добра» проведет 13 и 14 апреля художественный мастер-класс по живописи и организует экскурсионную программу по Москве для детей из Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
В настоящее время в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» проживает 81 ребёнок из Белгорода. Дети были эвакуированы из-за продолжающихся обстрелов региона со стороны ВСУ.

Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области, добавили в пресс-службе.

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#лагерь
#подмосковье
#белгородская область
#экскурсии
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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
14 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/dragana991

Урну с прахом народного артиста РФ Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.
Церемония захоронения прошла в кругу близких родственников президента Театра сатиры. Могила артиста находится на центральной аллее кладбища, рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова.

Напомним, Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Ранее он неоднократно был госпитализирован с диагнозом стенокардия.

Тело Ширвиндта кремировали. Родственники артиста сообщили, что это было предсмертным желанием покойного. Семья выразила желание, чтобы процедура захоронения прошла только в кругу близких и коллег артиста.

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#семья
#кладбища
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#актёр
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Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей
14 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/blinow61

​Блогеру-миллионнику Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом изданию РИА Новости сообщил правозащитник бизнесмена Михаил Мушаилов.
По словам адвоката, Портнягин признал свою вину и возместил всю сумму неоплаченных налогов.

Следственный комитет установил, что предпринимать, основатель бизнес-клуба, блогер Дмитрий Портнягин и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали супругу предпринимателя и потребовали объяснений. Вскоре Портнягин вышел на связь с правоохранителями, сообщил, что находится в зоне проведения СВО и намерен в срочном порядке оплатить задолженность.

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#следственный комитет
#бизнес
#налоги
#блогер
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«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта
Куклачев рассказал, что ему поставили пять стентов во время операции на сердце
14 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта, пишет ТАСС.
Он сообщил агентству, что врачу провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

Если стенты приживутся, то на протяжении пяти лет можно не переживать о сердце, рассказал артист.

«Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — заявил Куклачев.

Напомним, о госпитализации дрессировщика стало известно 12 апреля. Артисту стало плохо с сердцем во время выступления.

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#артист
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Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ готовятся к вылету
14 апреля 2024, 10:29

Фото: istock / frentusha

Авиарейсы компании «Аэрофлота», которые прежде были задержаны, готовятся к вылету. Об этом сообщили представители компании.
Речь идет о рейсах в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле.

Ранее Росавиация ввела ограничения на вылет российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию. Меры были введены из-за соображений безопасности и закрытия воздушного пространства этих стран. Некоторые рейсы были отложены более чем на восемь часов.

По последним данным, рейс иранской авиакомпании Mahan Air из Москвы в Тегеран отменен.

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#израиль
#росавиация
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#ограничения
#египет
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В Израиле отменили занятия во всех учебных заведениях
ЦАХАЛ: в Израиле отменят все занятия в учебных заведениях
13 апреля 2024, 22:31

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В Израиле на ближайшие несколько дней отменены все занятия в учебных заведениях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Такие меры были введены на фоне изменений в инструкции Управления тыла страны.

Ранее власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. По данным страны, это может произойти утром 14 апреля.

Ранее ЦАХАЛ и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае нападения Ирана на Израиль. Также была усилена координация ВС Израиля и ВС США. Службы безопасности в настоящее время готовятся к возможному иранскому удару, который будет нанесён в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского посольства в Сирии.

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#обстрел
#удар
#цахал
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В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины
13 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в соцсетях написал его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина).
Отмечается, что храм в подмосковном Ногинске был снесён 11 апреля.

Митрополит уточнил, что решение о сносе храма было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году. Тогда он относился к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Однако действия по решению суда не предпринимались несколько лет до апреля этого года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ будут страшно наказаны Богом за свои деяния, в том числе, за святотатство.

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#подмосковье
#ногинск
#украина
#церковь
#снос
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«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
13 апреля 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото были сделаны с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». В корпорации подчеркнули, что продолжают следить за происходящим.


Сегодня, 13 апреля стало известно, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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