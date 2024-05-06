«Приятные сюрпризы»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 мая

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В течение недели более вероятны чудесные события и приятные сюрпризы. В деловой сфере желательно быть новаторами, подходить ко всему творчески и изобретательно. Благоприятно импровизировать. В любви наступает важный период. Нужно флиртовать, делать друг другу комплименты, быть открытыми к романтическим приключениям. В вопросах здоровья полезно, вкусно и разнообразно питаться. Важно получать все необходимые организму витамины.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 6 по 12 мая.
Овен станет более уверенным в себе. Он будет увлечён своим любимым делом и вдохновлён.
Телец сможет примерить свои чувства с мыслями. Он сумеет проявить ловкость в общении и завести новые знакомства.
Близнецам полезно рассуждать на интересные темы, обсуждать новое и быть в центре внимания.
Рак почувствует интеллектуальный голод и захочет разобраться с накопившимися делами. Взявшись за дела, он их обязательно успешно завершит.
Лев захочет развлечений и активного отдыха. Прекрасное время для самовыражения.
У Девы возрастёт предприимчивость и желание действовать активно и энергично.
Весы проявят любознательность и будут с интересом изучать всё новое. Необычные обстоятельства расширять мировоззрение и кругозор.
Скорпиона будет трудно отвлечь. Он сосредоточится на своей мечте. Благоприятно прислушаться к интуиции.
Стрелец будет переполнен идеями и планами. Их лучше записать. Изобретательность Стрельца и его находчивость помогут ему во всех сферах.
Козерог справится со многими делами и всё успеет. Он сможет полноценно отдохнуть и насладится радостными моментами.
Водолей почувствует, что ему необходимы перемены. Он захочет реализовать давнюю мечту.
Рыбам нужно стать более свободолюбивыми и более уверенными в себе. И тогда возрастет их притягательность.
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Овен станет более уверенным в себе. Он будет увлечён своим любимым делом и вдохновлён.
Телец сможет примерить свои чувства с мыслями. Он сумеет проявить ловкость в общении и завести новые знакомства.
Близнецам полезно рассуждать на интересные темы, обсуждать новое и быть в центре внимания.
Рак почувствует интеллектуальный голод и захочет разобраться с накопившимися делами. Взявшись за дела, он их обязательно успешно завершит.
Лев захочет развлечений и активного отдыха. Прекрасное время для самовыражения.
У Девы возрастёт предприимчивость и желание действовать активно и энергично.
Весы проявят любознательность и будут с интересом изучать всё новое. Необычные обстоятельства расширять мировоззрение и кругозор.
Скорпиона будет трудно отвлечь. Он сосредоточится на своей мечте. Благоприятно прислушаться к интуиции.
Стрелец будет переполнен идеями и планами. Их лучше записать. Изобретательность Стрельца и его находчивость помогут ему во всех сферах.
Козерог справится со многими делами и всё успеет. Он сможет полноценно отдохнуть и насладится радостными моментами.
Водолей почувствует, что ему необходимы перемены. Он захочет реализовать давнюю мечту.
Рыбам нужно стать более свободолюбивыми и более уверенными в себе. И тогда возрастет их притягательность.
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Анастасия Бондарева