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Названы знаки зодиака лучших дедушек

Астролог Шустина: Лучшими дедушками становятся Львы и Водолеи
09 апреля 2024, 15:37
Фото: iStock/Lidiia Moor

Фото: iStock/Lidiia Moor

Астролог Евгения Шустина заявила, что, как правило, лучшими дедушками становятся мужчины, принадлежащие к знакам зодиака Лев, Водолей, а также Стрелец.
Так, Львы очень весёлые, они любят играть и дурачится с детьми, а Водолеи умеют придумывать увлекательные истории и способны по-настоящему удивлять.

«Общение с такими дедушками-Стрельцами обогащает жизнь детей и помогает им раскрыть свой потенциал. Они всегда стараются давать внукам возможность изучить что-то интересное, расширяющее кругозор, причем делают это с удовольствием», — добавила в беседе с «Москвой 24» специалист.



Кроме этого, по её словам, хорошими дедушками становятся представители земных знаков зодиака.

Тем временем исследовательская группа Йельского университета допустила, что причинами ледниковых периодов на Земле могут быть столкновения с астероидами.

«Что меня больше всего удивило в наших результатах, так это то, что, учитывая достаточно холодные начальные климатические условия, состояние «снежного кома» после столкновения с астероидом может развиться над Мировым океаном всего за одно десятилетие», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily» слова соавтора исследования, профессора наук об океане и атмосфере на факультете искусств и наук Йельского университета Алексея Фёдорова.

Ранее сообщалось, что в понедельник 8 апреля будет Солнечное затмение в Овне, и закончится коридор затмений, который начался 25 марта.

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Журналистка RT из Германии Хенн получила временное убежище в России
09 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что журналистка приехала в Россию в мае 2022 года. Она была приглашена телеканалом RT для работы в новостной службе, вещающей на немецком языке.

Журналистка пишет и редактирует материалы о политике и экономике в Германии и освещается внутрироссийские события. Она поддерживает политических курс российских властей и не собирается возвращаться в Германию, поскольку не уверена в своей безопасности.

Также Хенн выступила соавтором книги «Честный Донбасс», в которой выразила сомнение по поводу версии властей Германии о спецоперации ВС РФ на Украине. За это её могли осудить на родине якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.

Хенн обратилась в столичную полицию с просьбой выдать ей миграционный документ, который был оперативно выдан.

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#мвд
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#россия
#многодетная германия
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В Подмосковье за неделю потушил более десять возгораний сухой травы
09 апреля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Свыше десяти возгораний сухой травы потушили за неделю с 1 по 7 апреля в трёх городских округах Московской области работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возгорания были потушены в округе Шаховская, Волоколамске и Клину», — говорится в сообщении.
Пожарные добавили, что сухую траву нередко поджигают из-за устоявшегося мнения, что это помогает росту молодой травы, однако на самом деле это не так. В действительности, пал травы очень сложно контролировать, огонь очень быстро распространяется, из-за чего почва истощается, а растения гибнут. Кроме того, жертвами поджога травы становятся звери и птицы, а иногда огонь начинает угрожать и жилищам людей.

В ведомстве отметили, что на время пожароопасного периода в Московской области патрули начали осматривать места массового отдыха жителей на природе, а также контролировать садовые товарищества и детские лагеря.

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#московская область
#подмосковье
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На капремонте Домодедовской школы №2 завершились демонтажные работы
09 апреля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Демонтаж в рамках капитального ремонта Домодедовской средней школы №2 имени М.Д. Глазова завершён, начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Школа должна быть безопасной. Мы постоянно общаемся со строителями, вместе решаем важные вещи», — отметила директор школы Наталья Редькина.
Согласно плану капремонта, в здании отремонтируют кровлю и входные группы, утеплят помещения и обновят инженерные сети. Кроме того, будут заменены окна, обновлены стены, пололки и полы, отремонтированы лестницы. Школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а также сантехникой.

В школе учатся 528 человек, на время капремонта их перевели в школу №7. Завершить все работы и вновь открыть школу №2 планируется к началу нового учебного года.

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#капитальный ремонт
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#строительство
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#министерство строительного комплекса мо
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Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 10 апреля
09 апреля 2024, 15:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений, а также первого центрального диаметра будет изменён в среду, 10 апреля, в связи с путевыми работами на станции Катуар, сообщает пресс-служба министерства транспорте и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Катуар будут проводиться работы по смене стрелочного перевода. В связи с этим 10 апреля с 0:40 до 10:40 будет закрыт первый главный путь на Москву на участке между Лобней и Икшей», — отмечается в сообщении.
Из-за этого маршруты некоторых электричек будут укорочены, интервал между поездами увеличится до 15-20 минут. Кроме того, часть электричек Савёловского направления, следующих до дальнего пригорода, временно отменят. Интервал между такими электричками вырастет до одного часа.

Актуальное расписание электричек можно посмотреть на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании.

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Милонов предложил уголовно наказывать за рекламу вебкама в России
09 апреля 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкама в нашей стране.
Он пояснил, что граждане всё чаще сталкиваются с рекламой вебкам-студий, предлагающих лёгкий и достойный заработок. Веря этому, человек может стать заложником аморальной индустрии.

«Такие объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Но фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — отметил в беседе с RT Милонов.

А политический обозреватель Андрей Перла заявил об откровенной распущенности и развращённости нынешней «элиты», «богемы».

«Развращённость — что-то вроде маркера «свой-чужой» для этих людей. После крушения СССР «элитой» стали те, на кого общество постоянно смотрело по ТВ. В 90-е ими оказались эстрадные артисты. Шаг за шагом мы пришли к тому, что интересно не творчество, а скандалы с их участием. И производство скандалов, инфоповодов стало их главным делом», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. По её словам, она получила приглашение на мероприятие, но сразу же поняла, что оно станет скандальным.

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#творчество
#реклама
#общество
#шоу-бизнес
#скандал
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SHOT: Дудю* грозит в России до двух лет колонии
09 апреля 2024, 15:00

Фото:mixyfotos.ru

Иноагенту Юрию Дудю* грозит в РФ уголовное дело и до двух лет колонии, пишет SHOT.
Причина — отсутствие маркировки иноагента в своих выпусках и сообщениях в соцсетях, отмечает Telegram-канал.

Накануне на YouTube у Дудя* вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом не вставил в материал маркировку. Раньше он показывал ее в рекламных интеграциях.

В целом же в своих постах Дудь* перестал отмечать, что он иноагент с марта. Сейчас у него десятки непромаркированных публикаций.

Напомним, что Дудь* пытался оспорить статус иноагента летом 2022 года. Минюст иск отклонил.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#уголовное дело
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С начала сезона в Подмосковье на арендованных самокатах прокатились около 400 тыс. раз
09 апреля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 21 тысячи электросамокатов доступно для аренды жителям и гостям Московской области, с начала тёплого сезона на таких самокатах в регионе было совершено уже около 400 тысяч поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве также назвали округа, где аренда электросамокатов наиболее востребована.

«Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах – всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние одной поездки – 5 километров», — отмечается в сообщении.
Для электросамокатов в 21 городском округе Московской области оборудовано около семи тысяч парковок. Парковки расположены у железнодорожных станций, рядом метро, а также на территориях с повышенной пешеходной и транспортной доступностью.

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#подмосковье
#минтранс мо
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Путин решил отправить в Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина
09 апреля 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поговорил по телефону еще раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — рассказал Песков.

Он уточнил, что по результатам разговора с Паслером Путин решил отправить в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. По словам Пескова, речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.

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#урал
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Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
Мэр Орска Козупица: пик паводка прошёл, уровень воды в реке Урал снижается
09 апреля 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пик паводка в Орске прошёл. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной. Однако специалистами было зафиксировано снижение уровня воды в реке Урал. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать постепенное убывание воды из города.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Также он уточнил, что в разных районах города снижение уровня воды неравномерное. Так, в Старом городе вода ушла почти на метр, а в шестом микрорайоне пока на менее полуметра.

Ранее директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал причину её прорыва. По словам Сергея Комарова, во всём виноваты грызуны, которые прогрызли небольшие полости в конструкции, через которые и начала протекать вода.

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#паводок
#оренбургская область
#мэр
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