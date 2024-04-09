Названы знаки зодиака лучших дедушек

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Астролог Евгения Шустина заявила, что, как правило, лучшими дедушками становятся мужчины, принадлежащие к знакам зодиака Лев, Водолей, а также Стрелец.
Так, Львы очень весёлые, они любят играть и дурачится с детьми, а Водолеи умеют придумывать увлекательные истории и способны по-настоящему удивлять.
Кроме этого, по её словам, хорошими дедушками становятся представители земных знаков зодиака.
Тем временем исследовательская группа Йельского университета допустила, что причинами ледниковых периодов на Земле могут быть столкновения с астероидами.
Ранее сообщалось, что в понедельник 8 апреля будет Солнечное затмение в Овне, и закончится коридор затмений, который начался 25 марта.
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«Общение с такими дедушками-Стрельцами обогащает жизнь детей и помогает им раскрыть свой потенциал. Они всегда стараются давать внукам возможность изучить что-то интересное, расширяющее кругозор, причем делают это с удовольствием», — добавила в беседе с «Москвой 24» специалист.
Кроме этого, по её словам, хорошими дедушками становятся представители земных знаков зодиака.
Тем временем исследовательская группа Йельского университета допустила, что причинами ледниковых периодов на Земле могут быть столкновения с астероидами.
«Что меня больше всего удивило в наших результатах, так это то, что, учитывая достаточно холодные начальные климатические условия, состояние «снежного кома» после столкновения с астероидом может развиться над Мировым океаном всего за одно десятилетие», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily» слова соавтора исследования, профессора наук об океане и атмосфере на факультете искусств и наук Йельского университета Алексея Фёдорова.
Ранее сообщалось, что в понедельник 8 апреля будет Солнечное затмение в Овне, и закончится коридор затмений, который начался 25 марта.
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Мелисса Тимофеева