Признание банкротства может стать выходом при невозможности платить ипотеку
Процедура банкротства может стать отличным выходом из непростого положения для физлиц. Она давно отработана и помогает избежать давления со стороны коллекторов.
Об этом изданию News.ru рассказал юрист Артем Ананьев. По его словам, заемщику важно заранее оценить свои возможности и действовать в рамках закона, чтобы сохранить имущество.
Юрист подчеркнул, что при желании сохранить объект ипотеки необходимо вносить выплаты не нарушая графика. Тогда даже в процедуре банкротства суд оставит ипотеку за заемщиком в рамках отдельного мирового соглашения.
Если у должника есть и другое имущество, важно не пытаться скрыть его через дарение или продажу по заниженной цене — такие сделки легко оспариваются, напомнил эксперт.
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