Признание банкротства может стать выходом при невозможности платить ипотеку

28 июля 2025, 12:55

Юрист Ананьев: банкротство может помочь, если нечем платить ипотеку

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmBH

Процедура банкротства может стать отличным выходом из непростого положения для физлиц. Она давно отработана и помогает избежать давления со стороны коллекторов.