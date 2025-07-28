Лукашенко сообщил о телефонных переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о телефонных переговорах с главой государства Владимиром Путиным.
Об этом в понедельник, 28 июля, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что беседа лидеров состоялась накануне.
«Первый (Лукашенко — прим. ред.) вчера говорил с (президентом России Владимиром — прим. ред.) Путиным по телефону», — сказано в публикации.Отмечено, что о телефонной беседе перед встречей в Минске с главой Тюменской области Александром Моором заявил сам Лукашенко послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову и передал ему «привет» от российского лидера.
Перед этим стало известно, кто с Лукашенко пил водку.