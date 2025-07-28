Двое школьников попытались убить мужчину ядом в Новосибирске

28 июля 2025, 12:34

Новосибирский суд арестовал двух подростков за попытку убийства мужчины ядом

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Новосибирске суд арестовал двух 16-летних подростков, обвиняемых в покушении на убийство мужчины с помощью яда. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила «Ленте.ру».