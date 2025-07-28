Двое школьников попытались убить мужчину ядом в Новосибирске
В Новосибирске суд арестовал двух 16-летних подростков, обвиняемых в покушении на убийство мужчины с помощью яда. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила «Ленте.ру».
По версии следствия, утром 24 июля молодые люди намазали ручку и боковое зеркало автомобиля мужчины ядовитым веществом и скрылись с места преступления.
В результате, по независящим от них обстоятельствам, план не был реализован.
Спустя два дня парней задержали сотрудники ФСБ России. Подростки помещены в СИЗО решением Ленинского районного суда Новосибирска. Под арестом они пробудут до 26 сентября. Школьникам инкриминируют статью Уголовного кодекса об убийстве.
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