Продолжается прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения

Фото: iStock/Lordn
АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.
К новому отбору приглашаются российские юридические и физические лица. Задача отбора заключается в выявлении и тиражировании лучших практик работы для старшего поколения по стандартам концепции активного долголетия.
Практики принимаются по таким направлениям, как здоровый образ жизни, культура, туризм, образование, медицинский и социальный уход и другим. Отобранные практики, которые признают лучшими, будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России для распространения в регионах.
Призовой фонд — 5 миллионов рублей. Его разделят между 10 победителями.
Прием заявок осуществляется до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно на платформе «Смартека».
Читайте также:
Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42
Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице
В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей
Практики принимаются по таким направлениям, как здоровый образ жизни, культура, туризм, образование, медицинский и социальный уход и другим. Отобранные практики, которые признают лучшими, будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России для распространения в регионах.
Призовой фонд — 5 миллионов рублей. Его разделят между 10 победителями.
Прием заявок осуществляется до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно на платформе «Смартека».
Читайте также:
Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42
Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице
В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей
Екатерина Коршунова