В Мособлдуме перечислили меры социальной поддержки для пожилых людей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье особое внимание уделяют мерам социальной поддержки для людей старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы 1 октября, в День пожилого человека.
«В этот день мы выражаем безмерную благодарность нашему старшему поколению. Вы – хранители традиций, обладатели ценнейшего жизненного опыта и мудрости, которые продолжают вдохновлять нас. Многие из вас остаются активными, жизнелюбивыми и полными энергии. Мы делаем всё возможное, чтобы поддерживать связь поколений, обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей в Подмосковье», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Среди меры поддержки пожилых жителей Подмосковья – бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, Москвы, Московском метро и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Помимо этого, предусмотрен бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья по маршрутам регулярных перевозок и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Пожилым жителям Московской области полагается ежемесячная денежная компенсация расходов на капремонт и вывоз мусора.
Предусмотрены и памятные подарки к юбилейным датам с 80 лет.
Некоторые категории пенсионеров получают ежемесячную доплату, обеспечивающую увеличение дохода до 20 тыс. рублей.
Некоторым гражданам, родившимся до 1 января 1935 года, предоставляется оплата в размере 50% от стоимости лекарств, приобретённых по рецептам врачей.
В Подмосковье также реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Родственники граждан с ограниченными возможностями здоровья могут устроиться в социальные центры и получать зарплату, ухаживая за близкими.
Дополнительно пожилым гражданам предоставляются бесплатные санаторно-курортные путёвки, изготовление и ремонт зубных протезов.
В рамках проекта «Активное долголетие» женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам от 60 лет и старше, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет и старше 50 лет, в клубах проекта предоставляются услуги по поддержанию активного и здорового образа жизни.
Со всеми мерами соцподдержки для граждан старшего возраста в Московской области можно ознакомиться по ссылке.
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Лора Луганская