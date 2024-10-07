Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42

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На базе летной школы «Авиатор» для участников проекта «Московское долголетие» проходят занятия, на которых можно научиться пилотировать воздушное судно на специальных авиатренажерах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что летная школа предложит участникам проекта посетить самолет Як-42 на ВДНХ. Пилоты расскажут о своей работе, об истории сверхзвукового самолета Су-27 и раскроют успех вертолета Ми-8.
Занятия начнутся в октябре и будут проходить с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru или обратиться в любой центр московского долголетия, где с записью в группу помогут сотрудники.
Ранее сообщалось, что почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Занятия начнутся в октябре и будут проходить с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru или обратиться в любой центр московского долголетия, где с записью в группу помогут сотрудники.
Ранее сообщалось, что почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова