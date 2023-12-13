Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Москве 16 декабря

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Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Все собранные продукты будут переданы одиноким пенсионерам и детям, которые воспитываются в малоимущих семьях.
Присоединиться к участию в мероприятии можно будет 16 декабря с 14:00 до 18:00 в любом магазине сети «Пятёрочка» в пределах МКАД.
Для того, чтобы оказать помощь нуждающимся, нужно приобрести в магазине сети хотя бы один продукт из списка рекомендованных товаров. Покупку нужно передать волонтеру в закассовой зоне. В перечень входят продукты с длительным сроком годности.
Товары, которые будут собраны в рамках марафона, отправятся на склады, где будут расфасованы, упакованы и переданы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пенсионерам. Продукты доставят в несколько российских регионов.
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Для того, чтобы оказать помощь нуждающимся, нужно приобрести в магазине сети хотя бы один продукт из списка рекомендованных товаров. Покупку нужно передать волонтеру в закассовой зоне. В перечень входят продукты с длительным сроком годности.
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Анастасия Крестьянова