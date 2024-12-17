Продукция «ТМ Огуречная столица» победила на конкурсе «Туристический сувенир»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Ранее компания «ТМ Огуречная столица» стала победителем окружного этапа Центрального и Северо-Западного федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир» со средним ценовым сегментом.
Для подмосковных производителей молока состоится Международная выставка «DairyTech»
Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России
В ноябре жители Московской области купили более 5 тысяч тонн сыра