Продукцию из вторсырья в Московской области производят уже 40 предприятий

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Подмосковье сегодня уже 40 предприятий производят разнообразную продукцию с использованием вторичного сырья. В регионе активно развивается рециклинг, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Линейка товаров разнообразна – от шариковых ручек до смазочных масел. Особенно важно, что опережающими темпами развивается производство продукции из переработанных строительных отходов, поскольку наше ведомство курирует эту отрасль. Здесь минимальная доля вторичного сырья в составе продуктов доходит до 60%. Это серьёзный результат», – сказал глава Минэкологии региона.Фирсов пригласил к диалогу производителей, которые уже работают в сфере рециклинга или собираются это делать. Он пообещал, что министерство окажет им всю возможную поддержку.
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