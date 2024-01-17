В подмосковном Минэкологии назвали топ-3 наблюдаемых птиц декабря

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Самой распространённой и наблюдаемой в Подмосковье птицей стала большая синица. Итоги наблюдений за пернатыми за декабрь подвёл Союз охраны птиц России, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ежегодно натуралисты отмечают в регионе множество птиц. Данные их наблюдений – важный критерий в оценке популяций пернатых, а также в выявлении новых мест обитания редких видов. По фотографиям и месту обнаружения пернатых орнитологи получают полезную информацию для научных исследований, оценивают состояние популяций, динамику их роста или падения, уточняют места обитания», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.Всего было сделано 5618 наблюдений. Наибольшее количество раз наблюдались большая синица (448), лазоревка (358) и кряква (285).
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Лора Луганская