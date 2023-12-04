Проект «Мечта ветерана»: Любой может исполнить желание ветерана ВОВ

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
В 2020 году стартовал Всероссийский социальный проект «Мечта ветерана». В 2022 году на международной премии «Мы вместе» проект попал в сотню лучших гражданских благотворительных инициатив. Благодаря ему россияне смогли узнать и рассказать о подвигах ветеранов, услышать о несбывшихся мечтах победителей и помочь исполнить их.
Сегодня любой может помочь нашим ветеранам и помочь им в осуществлении желаний. Подробнее об проекте можно узнать на официальном сайте мечтаветерана.рф.
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Алина Юрчак