Проект «Мечта ветерана»: Любой может исполнить желание ветерана ВОВ

В 2020 году стартовал Всероссийский социальный проект «Мечта ветерана». В 2022 году на международной премии «Мы вместе» проект попал в сотню лучших гражданских благотворительных инициатив. Благодаря ему россияне смогли узнать и рассказать о подвигах ветеранов, услышать о несбывшихся мечтах победителей и помочь исполнить их.