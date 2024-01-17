Профессор МГЮА Веденеев умер во время лекции

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Профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина 78-летний Юрий Веденеев скончался во время лекции в университете.
РЕН ТВ пишет, что заслуженному юристу РФ стало плохо во время лекции днем 16 января.
Юрий Веденеев был крупнейшим специалистом общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.
В 1995 году Веденеева назначили членом ЦИК России. Он работал в Институте государства и права РАН. С 2000 года был руководителем Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В МГЮА имени Кутафина Юрий Веденеев начал работу в 2005 году в качестве профессора кафедры теории государства и права.
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«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», –сообщает собеседник РЕН ТВ.
В 1995 году Веденеева назначили членом ЦИК России. Он работал в Институте государства и права РАН. С 2000 года был руководителем Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В МГЮА имени Кутафина Юрий Веденеев начал работу в 2005 году в качестве профессора кафедры теории государства и права.
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Мария Фирсова