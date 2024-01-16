Умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике Куличенко

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Валерий Куличенко скончался на 85-м году жизни.
По данным SHOT, последние два с половиной года тренер жил с одной почкой с диагностированным раком простаты. После удаление почки мужчина регулярно делал диализ. Сегодня была запланирована очередная процедура. Но примерно в 10:20 сердце Валерия Куличенко остановилось. В тот момент он был в Боткинской больнице.
Валерий Куличенко был тренером сборной СССР на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве. Занимался подготовкой спортсменов к Играм 1992, 1996, 2000 и 2004 гг.
Ранее сообщалось, что 91-летний Иван Иванович Судницын скончался в Москве. SHOT пишет, что 91-летний учёный жил один в своей квартире на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. За ним ухаживала 67-летняя племянница. Учёный созванивался с ней каждый день несколько раз.
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Валерий Куличенко был тренером сборной СССР на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве. Занимался подготовкой спортсменов к Играм 1992, 1996, 2000 и 2004 гг.
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Мария Фирсова