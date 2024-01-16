Умер 32-летний автоблогер Борода

Фото: iStock/Boris Ipatov
Автоблогер из Красноярска Андрей Шипило, известный как Борода, скончался в возрасте 32 лет.
Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на друга блогера Андрея Ламакина.
В данный момент проводится экспертиза, обстоятельства смерти Андрея Бороды изучают специалисты.
Андрей Шипило вел на YouTube видеоблог Siberian Beard, где рассказывал про автомобили. На блог подписаны 673 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике 84-летний Валерий Куличенко.
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«Узнал от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», –сказал друг блогера.
Андрей Шипило вел на YouTube видеоблог Siberian Beard, где рассказывал про автомобили. На блог подписаны 673 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике 84-летний Валерий Куличенко.
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Мария Фирсова