Программы «Земский доктор/фельдшер» привлекли в Подмосковье более 2,3 тыс. медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. медиков. В 2024 году в регионе для привлечение медработников по этим программам выделено 241,3 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Московской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года и за это время успешно себя зарекомендовали. Благодаря программам в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. врачей и фельдшеров», – рассказал Брынцалов.Он напомнил, что президент поручил продлить обе программы до 2030 года.
«В 2024 году для работы в сельской местности планируется привлечь ещё 210 врачей и 29 фельдшеров. На эти цели предусмотрено финансирование в объёме 241,3 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов», – отметил спикер Мособлдумы.Размер выплат по программам составляет до 1,5 млн рублей для врачей и до 750 тыс. рублей – для фельдшеров.
Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и обязуются проработать не менее пяти лет в сельской местности. Должности, по которым положена компенсация, можно найти на сайте подмосковного Минздрава.
Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно обратиться в отдел кадров медицинской организации.
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