Производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики

Фото: IStock
Американская компания Mondelez, производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka назначил в России нового главного менеджера, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы.
Новым генеральным менеджером компании в России стал Алексей Блинов. При этом российскому подразделению дали большую автономию.
Ранее компания была раскритикована и подверглась корпоративному бойкоту из-за продолжения работы в России.
Читайте также:
Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России
В магазинах ДНР продаются продукты из Московской области
«Псевдо-ЗОЖ»: Диетолог перечислил вредные продукты, маскирующиеся под полезные
Новым генеральным менеджером компании в России стал Алексей Блинов. При этом российскому подразделению дали большую автономию.
Читайте также:
Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России
В магазинах ДНР продаются продукты из Московской области
«Псевдо-ЗОЖ»: Диетолог перечислил вредные продукты, маскирующиеся под полезные
Ювелина Бернст