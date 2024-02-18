Производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики





Американская компания Mondelez, производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka назначил в России нового главного менеджера, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы.Новым генеральным менеджером компании в России стал Алексей Блинов. При этом российскому подразделению дали большую автономию.Ранее компания была раскритикована и подверглась корпоративному бойкоту из-за продолжения работы в России.Читайте также: