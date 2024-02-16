Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России

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Европейский союз может ввести санкционные ограничения в отношении КНДР якобы из-за осуществления военных поставок России. Об этом заявил высокопоставленный европейский представитель, имя которого не приводится.
Чиновник из Евросоюза подчеркнул, что введение санкционных ограничений уже со стороны Евросоюза является единственной возможностью справиться со сложившейся ситуацией.
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Анастасия Чинкова