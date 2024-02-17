«Псевдо-ЗОЖ»: Диетолог перечислил вредные продукты, маскирующиеся под полезные

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Ряд продуктов, которые маскируются под полезные, могут вредить здоровью. Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов в беседе с Pravda.Ru.
К примеру, сметана с высоким содержанием жиров может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Лучше заменить ее на растительные йогурты. Врач отметил, что молочная продукция может содержать антибиотики, негативно влияющие на организм из-за возникновения привыкания.
Также он призвал заменить котлеты из мяса на рыбные котлеты, приготовленные на пару. Жареные мясные продукты и переработанное мясо также могут разрушать сосуды и повышать уровень сахара в крови.
Кабанов также призвал отказаться от покупных соках, так как они содержат множество сахара. Вместо них лучше съесть свежий фрукт.
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Также он призвал заменить котлеты из мяса на рыбные котлеты, приготовленные на пару. Жареные мясные продукты и переработанное мясо также могут разрушать сосуды и повышать уровень сахара в крови.
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Алина Юрчак