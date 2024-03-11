Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены на свою продукцию

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Крупнейшие производители кормов для кошек и собак ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» готовы снизить цены на свою продукцию. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ООО «Марс» выпускает корма для животных под марками Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree. Nestle производит Pro Plan, Purina One, «Гурмэ», Felix, Friskies и другие. При этом ООО «Нестле Россия» готова снизить цены на корма самого доступного бренда «Дарлинг».
В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за ценовой ситуацией и при очередном повышении цен ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования.
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