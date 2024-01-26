Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

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Российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до двенадцати процентов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что рост цен затронет бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. Повышение стоимости сухих и влажных кормов ожидается с 5 февраля 2024 года.
Согласно данным источника, подорожают также диетические ветеринарные корма и сухая кормовая добавка Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora. Корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают при оптовой торговле на четыре процента, сухой кошачий корм Felix — от шести до восьми процентов, корма Purina One — от одного до десяти процентов. Линейка ветеринарных кормов для собак в сухом виде по стоимости увеличится до десяти процентов, во влажном — на семь процентов.
Компания объяснила рост цен на корма увеличением закупочных цен на сырье. А также в качестве аргумента рассматривается ослаблением курса российской валюты.
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Согласно данным источника, подорожают также диетические ветеринарные корма и сухая кормовая добавка Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora. Корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают при оптовой торговле на четыре процента, сухой кошачий корм Felix — от шести до восьми процентов, корма Purina One — от одного до десяти процентов. Линейка ветеринарных кормов для собак в сухом виде по стоимости увеличится до десяти процентов, во влажном — на семь процентов.
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Екатерина Коршунова