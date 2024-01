Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

Отмечается, что рост цен затронет бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. Повышение стоимости сухих и влажных кормов ожидается с 5 февраля 2024 года.Согласно данным источника, подорожают также диетические ветеринарные корма и сухая кормовая добавка Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora. Корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают при оптовой торговле на четыре процента, сухой кошачий корм Felix — от шести до восьми процентов, корма Purina One — от одного до десяти процентов. Линейка ветеринарных кормов для собак в сухом виде по стоимости увеличится до десяти процентов, во влажном — на семь процентов.Компания объяснила рост цен на корма увеличением закупочных цен на сырье. А также в качестве ​аргумента рассматривается ослаблением курса российской валюты.На складе в Подмосковье задержали около полутонны готового корма для кошек В Подмосковье начнут выпускать корма для кошек и собак из отечественного сырья Ветеринар Наумова рассказала, что противопоказано есть собакам и кошкам