Прокуратура Москвы рассказала, как защитить себя от мошенников
В прокуратуре призвали граждан перепроверять информацию
Московская прокуратура напомнила гражданам, что полученную информацию стоит перепроверять и не перезванивать по телефонам, которые могут быть оставлены аферистами. В ведомстве в качестве примера привели один случай. 68-летнюю женщину обманули посредством сообщения.
«Ей пришло «мошенническое» СМС о том, что ее кабинет на «Госуслугах» взломан, а для обратной связи в тексте был оставлен номер сотового телефона, по которому москвичка незамедлительно позвонила», — рассказали в прокуратуре.Мошенники уговорили жертву отдать им свыше 13 миллионов рублей. Она снимала средства со счетов и отдавала их курьерам. Правоохранители подчеркнули, что ни банковские работники, ни силовики не звонят людям через мессенджер.
Кроме того, они не спрашивают граждан об их счетах и деньгах. Следственные действия по телефону не проводят, а подозрительные звонки нужно сразу прекращать, заключили в прокуратуре.