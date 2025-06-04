Прокуратура Москвы рассказала, как защитить себя от мошенников

04 июня 2025, 12:00

В прокуратуре призвали граждан перепроверять информацию

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Московская прокуратура напомнила гражданам, что полученную информацию стоит перепроверять и не перезванивать по телефонам, которые могут быть оставлены аферистами. В ведомстве в качестве примера привели один случай. 68-летнюю женщину обманули посредством сообщения.







«Ей пришло «мошенническое» СМС о том, что ее кабинет на «Госуслугах» взломан, а для обратной связи в тексте был оставлен номер сотового телефона, по которому москвичка незамедлительно позвонила», — рассказали в прокуратуре.

