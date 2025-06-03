Минниханов: электросамокаты угрожают безопасности всех участников движения
Электросамокаты представляют опасность для всех участников движения, заявил порталу «Татар-информ» глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Я очень отрицательно отношусь к электросамокатам на улицах, было огромной ошибкой разрешить их в центре города, где так много людей. Должно быть специальное место для езды», — прокомментировал Минниханов.Он добавил, что любой транспорт должен быть регламентирован ПДД. Собеседник призвал подростков пользоваться велосипедами для поддержания здорового образа жизни.
В прошлом году сообщалось о просьбе жителей восточных районов Москвы отрегулировать скорость движения электросамокатов в общественных местах. Вопрос обещала решить представитель Общественной палаты Сабина Цветкова.