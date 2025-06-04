В России взлетел спрос на картонные гробы

04 июня 2025, 02:55

Россияне стали массово скупать дешевые картонные гробы вместо деревянных

Фото: iStock/windy55

В России наблюдается растущий спрос на картонные гробы, которые становятся экономичной и экологичной альтернативой традиционным деревянным. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».