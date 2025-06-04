В России взлетел спрос на картонные гробы
В России наблюдается растущий спрос на картонные гробы, которые становятся экономичной и экологичной альтернативой традиционным деревянным. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».
Ключевым фактором популярности является значительная разница в цене: стоимость картонных гробов варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей, в то время как цены на изделия из отполированной древесины могут достигать 200 тысяч рублей.
Продавцы также отмечают практические достоинства продукции: картонные гробы выдерживают до 150 килограммов веса, быстро и полностью сгорают при кремации, а производители предлагают возможность нанесения любого индивидуального принта по желанию заказчика.
Но для некоторых покупателей важен еще один момент. Последним преимуществом картонных моделей считается их экологичность – в земле такие гробы разлагаются всего за полгода, тогда как деревянным требуются десятилетия.
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