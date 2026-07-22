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Прокуратура РТ предупредила жителей о новой тактике мошенников с наличными

Фото: Istock/NanoStockk

Прокуратура Татарстана предупреждает жителей республики о новых уловках мошенников в рамках «классической» схемы с так называемым «безопасным счётом».



Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, теперь злоумышленники не просто просят перевести деньги.

«Они требуют снять их наличными и зачислить обратно через банкомат по своим реквизитам», — отметили в прокуратуре.
Сначала человеку звонят из «полиции» или «финансовой разведки», сообщают об утечке данных и пугают ответственностью. Затем жертва идёт к банкомату, снимает все деньги и вносит их на другой счёт по номеру мошенника.

В учреждении пояснили, что страх отключает критическое мышление. Когда пульс зашкаливает, мозг ищет быстрый способ избавиться от угрозы, и перевод всех денег кажется спасением. В ведомстве дали совет: если разговор вызывает тревогу и желание выполнять всё, что говорит незнакомец, лучше положить трубку.
Ольга Щелокова

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