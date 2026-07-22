Прокуратура РТ предупредила жителей о новой тактике мошенников с наличными
Прокуратура Татарстана предупреждает жителей республики о новых уловках мошенников в рамках «классической» схемы с так называемым «безопасным счётом».
Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, теперь злоумышленники не просто просят перевести деньги.
«Они требуют снять их наличными и зачислить обратно через банкомат по своим реквизитам», — отметили в прокуратуре.Сначала человеку звонят из «полиции» или «финансовой разведки», сообщают об утечке данных и пугают ответственностью. Затем жертва идёт к банкомату, снимает все деньги и вносит их на другой счёт по номеру мошенника.
В учреждении пояснили, что страх отключает критическое мышление. Когда пульс зашкаливает, мозг ищет быстрый способ избавиться от угрозы, и перевод всех денег кажется спасением. В ведомстве дали совет: если разговор вызывает тревогу и желание выполнять всё, что говорит незнакомец, лучше положить трубку.