Прокуратура РТ предупредила жителей о новой тактике мошенников с наличными

22 июля 2026, 17:14

Фото: Istock/NanoStockk

Прокуратура Татарстана предупреждает жителей республики о новых уловках мошенников в рамках «классической» схемы с так называемым «безопасным счётом».





Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, теперь злоумышленники не просто просят перевести деньги.

«Они требуют снять их наличными и зачислить обратно через банкомат по своим реквизитам», — отметили в прокуратуре.