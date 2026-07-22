«Надо есть осознанно»: нутрициолог раскрыла последствия перекусов на ходу

22 июля 2026, 16:51

Нутрициолог Савельева: перекусы на ходу могут привести к гастриту и вздутию

Фото: iStock/Ridofranz

В современном мире многие перестают нормально пережёвывать пищу и буквально «закидывают» её на ходу. Почему привычка есть на бегу может обернуться проблемами с пищеварением, а иногда и хроническими заболеваниями? И действительно ли лучше отложить приём пищи, чем проглотить её за несколько минут?





Нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения, эксперт телеканала «Доктор», автор книг-бестселлеров издательства АСТ Дарья Савельева в эфире «Радио 1» рассказала, что из-за спешки чувство насыщения не успевает сформироваться, а во время коротких рабочих перерывов люди всё чаще едят слишком быстро.





«Когда мы обращаем внимание на еду, у нас задействованы все органы чувств. Поэтому на ней и надо концентрироваться, фокусироваться и есть осознанно», — отметила специалист.

«Если у вас на часок есть зазор, ничего страшного, потерпите, водичку попейте тёплую. Потом лучше спокойно поешьте, выдохните, потому что на вдохе и в напряжении есть нельзя», — порекомендовала нутрициолог.