Кардиолог назвала лучшее время для употребления кофе

22 июля 2026, 13:36

Кардиолог Васюкова: утренний кофе с сигаретой — худший старт дня

Фото: Istock/IgorSokolov

Кардиолог Наталья Васюкова рассказала, что время приёма кофе влияет на сердце сильнее, чем объём выпитого.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что утром организм выбрасывает кортизол — он учащает пульс и поднимает давление. Кофеин действует так же, и нагрузка на сердце суммируется. Врач советует подождать час после пробуждения.



Вечером, по мнению эксперта, кофеин выводится 3–5 часов, при замедленном обмене — до 12. Чашка в 17:00 может действовать ночью, когда пульс и давление должны падать для восстановления. Если пить кофе после полудня годами, нарушается ночной спад — это провоцирует гипертонию.



Кардиолог подчеркнула, что опасна привычка, а не одна чашка. По её словам, у курящих никотин сужает сосуды и ускоряет пульс, кофеин усиливает этот эффект, а утром добавляются обезвоживание и кортизол. Кофе с сигаретой натощак — худший старт дня.

«Кофе сердцу скорее друг. Всё решает время и сочетания. Пить его лучше через час после подъёма, не натощак, до четырёх вечера и отдельно от утренней сигареты», — подытожила Васюкова.