Прокурор запросил 14,5 лет колонии для экс-замминистра обороны

23 июня 2025, 14:52

Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

Фото: Istock/AMilkin

На прениях сторон в Московском городском суде гособвинитель назвал срок лишения свободы для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.