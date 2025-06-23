Прокурор запросил 14,5 лет колонии для экс-замминистра обороны
На прениях сторон в Московском городском суде гособвинитель назвал срок лишения свободы для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным обвинительного заключения известно, что в 2015 году Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а Антон Филатов был руководителем «Оборонлогистика». Обоих фигурантов обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей у «Интеркоммерц» при покупке паромов для Керченской переправы в обход санкций. Кроме того, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о взятке.
Известно, что процесс проходит в закрытом режиме. Для Иванова запросили 14,5 лет колонии общего режима, а для второго участника дела прокурор в качестве наказания требует 14 лет колонии общего режима. Оба преступника вину не признают.
Следует отметить, что Московский городской суд рассматривает данное дело с конца марта.
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