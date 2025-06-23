Клещи с анаплазмозом захватывают Центральную Россию из-за теплых зим
Теплые зимы вызвали нашествие клещей с анаплазмозом в средней полосе
В Центральной России участилось распространение клещей, переносящих анаплазмоз. Врач Виктория Скобеева в беседе с «Комсомольской правдой» связывает это с потеплением климата и мягкими зимами.
Ранее анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах. Заболевание может долго протекать бессимптомно, вызывая иногда температуру, слабость и анемию.
В тяжелых случаях возможны судороги и проблемы с нервной системой. Анаплазмоз лечится антибиотиками и менее опасен, чем бореллиоз и клещевой энцефалит.
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